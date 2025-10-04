हमने बहुत अच्छी सरेंडर नीति बनाई है, हथियार डाल दें नक्सली; अमित शाह ने चेतावनी भी दी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से एक बार फिर हथियार डालने की अपील की है। बस्तर दशहरा महोत्सव में शाह ने कहा कि हमने बहुत अच्छी सरेंडर नीति बनाई है। साथ ही कहा कि मां दंतेश्वरी से प्रार्थना की कि वे हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दें ताकि वे बस्तर क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त कर सकें।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को माओवादियों के साथ बातचीत की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार की लाभदायक सरेंडर और पुनर्वास नीति को स्वीकार करके हथियार डालने होंगे। शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा महोत्सव को संबोधित किया। इससे पहले शाह ने प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। बस्तर दशहरा महोत्सव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री डॉ. विजय शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

मां दंतेश्वरी से सुरक्षा बलों के लिए शक्ति मांगी अमित शाह ने कहा कि 75 दिनों तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा और अनूठा बस्तर दशहरा मेला एक सांस्कृतिक महोत्सव है। शाह ने कहा कि आज मां दंतेश्वरी के दर्शन-पूजन के दौरान उन्होंने प्रार्थना की कि वे हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दें ताकि वे 31 मार्च 2026 तक बस्तर क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त कर सकें।

शाह ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग वर्षों तक यह भ्रांति फैलाते रहे कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है, जबकि सच यह है कि बस्तर के विकास से वंचित रहने का मूल कारण नक्सलवाद ही है। उन्होंने कहा कि आज देश के हर गांव में बिजली, पेयजल, सड़क, हर घर में शौचालय, पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था पहुंच चुकी है, लेकिन बस्तर प्रगति की इस दौड़ में पीछे रह गया है।

बस्तर के विकास में सहभागी बनें गृह मंत्री ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि 31 मार्च, 2026 के बाद नक्सलवादी न तो बस्तर के विकास और न ही बस्तर के लोगों के अधिकारों को रोक पाएंगे। शाह ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के जो बच्चे भटक कर नक्सलवाद से जुड़ गए हैं, वे स्थानीय गांवों के ही हैं। शाह ने बस्तर के लोगों से अपील की कि वे भटके हुए इन बच्चों को हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की बात समझाएं, ताकि वे बस्तर के विकास में सहभागी बनें।

विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने देश की सबसे बेहतर सरेंडर नीति बनाई है। पिछले एक महीने में ही 500 से अधिक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने नक्सलियों से अपील की कि वे सरेंडर कर दें। शाह ने कहा कि जिस गांव में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, वहां छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शाह ने कहा कि नक्सलवाद से किसी का भला नहीं हुआ है और यह समस्या अब काफी हद तक कम हो चुकी है।

विकास के लिए पूर्णतः समर्पित अमित शाह ने कहा कि कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर सहित सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। इसके लिए आकर्षक नीतियां बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में लगभग 4 लाख 40 हजार करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। छत्तीसगढ़ का विकास दिन-दूनी, रात-चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित हो रहे हैं, शिक्षा के संस्थान बन रहे हैं, और स्वास्थ्य संस्थानों का विकास हो रहा है। साथ ही हमारे लघु उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

फिर याद दिलाई तारीख गृह मंत्री ने कहा कि हमने बहुत सुंदर आत्मसमर्पण नीति बनाई है। उन्होंने नक्सलियों से अपील की कि वे हथियार डाल दें। साथ ही चेताया भी कि यदि हथियारों के जरिए बस्तर की शांति को भंग करने का प्रयास किया गया तो हमारे सशस्त्र बल, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका करारा जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 की तिथि तय है, जब नक्सलवाद को इस देश से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।