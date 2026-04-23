भीषण जलसंकट के बीच छत्तीसगढ़ में एक तोते के लिए बहा दिया पूरा टैंकर, वजह जानकर आ जाएगा गुस्सा
लोगों को इसी बात की हैरानी है कि आम जनता के बुलाने पर मुश्किल आने वाला वाहन, एक तोते के लिए कैसे तुरंत आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वह तोता एक बड़े अधिकारी का था, और उसी के प्रभाव की वजह से फायर ब्रिगेड का वाहन वहां पहुंचा था।
देशभर में पड़ रही भयानक गर्मी के बीच एक तरफ छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला जहां भीषण जलसंकट का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां से पानी की बर्बादी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद हर आम इंसान को गुस्सा आ रहा है। दरअसल यहां पर एक शख्स का पालतू तोता पिंजरे से उड़कर एक पेड़ पर काफी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया था, जिसके बाद उसे नीचे उतारने के लिए पानी का पूरा टैंकर बहाते हुए हजारों लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना शहर में ओबीसी बॉयज हॉस्टल के पास हुई, जब एक शख्स का पालतू तोता पेड़ पर जाकर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बैठ गया। जब काफी मशक्कत के बाद भी वह नीचे नहीं उतरा तो उसे पालने वाले शख्स ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया। हैरानी की बात यह है कि उसके बुलावे पर फायर ब्रिगेड वाले लोग पहुंच भी गए और तोते को नीचे उतारने के लिए वाटर कैनन चलाते हुए पेड़ पर पानी की तेज धार मारने लगे। पानी की लगातार बौछारों से परेशान होकर वह तोता उस पेड़ से उड़ जाता है और एक अन्य इमारत की छत पर बैठ जाता है, जिसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है।
‘मुश्किल से आने वाली फायर ब्रिगेड, तोते के लिए कैसे पहुंची’
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके सामने आने के बाद लोगों में इस घटना को लेकर काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। उनका सवाल यही है कि जो फायर ब्रिगेड केवल गंभीर परिस्थितियों के वक्त ही आम लोगों के बुलाने पर आती है, तो वह एक तोते को उतारने के लिए वहां कैसे पहुंच गई। और भीषण गर्मी के मौसम में जहां लोगों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा है, ऐसे में एक तोते को उतारने के लिए हजारों लीटर पानी बहा देना कहां तक ठीक है। इसके अलावा लोगों का सवाल यह भी है कि अगर उसी दौरान शहर में कहीं आग लगने की घटना हो जाती तो उसे बुझाने में होने वाली देरी के लिए कौन जिम्मेदार होता।
बड़े अधिकारी का था तोता, पार्षद ने की मामले की जांच की मांग
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वह तोता एक बड़े अधिकारी का था, और उसी के प्रभाव की वजह से फायर ब्रिगेड का वाहन वहां पहुंचा था। इस घटना के विरोध में स्थानीय कांग्रेसी पार्षद जय वट्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे घोर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताते हुए कहा, 'एक तरफ जरूरत पड़ने पर आम जनता को आपातकालीन सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, और दूसरी ओर एक तोते को पकड़ने के लिए नगर सेना विभाग के द्वारा फायर ब्रिगेड का जो इस्तेमाल किया गया है, वह ना केवल निंदनीय है, बल्कि जिला प्रशासन की घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को भी दिखाता है। साथ ही यह सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का भी जीता जागता उदाहरण है।'
'यह सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, हो कड़ी जांच'
आगे जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, 'मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अगर कहीं आग लग जाती है तो लोगों को आपातकालीन सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, वहीं एक पक्षी को पकड़ने के लिए तत्काल फायर ब्रिगेड का दुरुपयोग किया गया है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया गया है। यह बहुत निंदनीय है, हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं, और युवा कांग्रेस के साथियों के साथ हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो भी गैर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी इस काम में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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