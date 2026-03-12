Hindustan Hindi News
भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से बदल रहा मौसम, आग की जगह आसमान से बरसेंगी राहत की बूंदें

Mar 12, 2026 03:06 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़
शुक्रवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और यहां गरज-चमक के साथ बारिश व वज्रपात होने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवा (30-40 KMPH) भी चलेगी।

छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ बेहद तेज गर्मी पड़ना शुरू हो गई है और सामान्य से कहीं ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार से प्रदेश का मौसम अचानक बदलने वाला है। इस दौरान मौसम विभाग ने अगले सोमवार यानी चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि 13 मार्च से प्रदेश के कई संभागों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।

राजनांदगांव रहा सबसे गर्म, आसमान से बरसी आफत

मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान लगाया है, साथ ही अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने और इसके बाद आगामी दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की अचानक गिरावट होने की संभावना जताई है। बीते दिन के मौसम की बात करें तो बुधवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 39.5 डिग्री सेल्सियस तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया।

विभाग ने राजधानी रायपुर में 12 मार्च को हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। इस दौरान यहां अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने लोगों को तेज धूप और गर्मी के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी है।

शुक्रवार से बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश की संभावना

13 मार्च शुक्रवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और यहां गरज-चमक के साथ बारिश व वज्रपात होने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवा (30-40 KMPH) भी चलेगी।

14 मार्च शनिवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों बालोद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज-चमक के साथ बारिश व वज्रपात होने की संभावना जताई है। साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी।

15 मार्च रविवार को IMD ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज-चमक के साथ बारिश व वज्रपात होने की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी लगाया है।

16 मार्च सोमवार के लिए भी विभाग ने पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है और गरज-चमक के साथ बारिश व वज्रपात होने की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी लगाया है।

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

बिहार से झारखंड होकर उत्तरी छत्तीसगढ़ तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक एक द्रोणिका स्थित है। पश्चिमी विक्षोभ, मध्य क्षोभमंडल में एक टूफ के रूप में औसत समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर लगभग 69 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ 33 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है। ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण, मध्य असम और उसके आसपास के क्षेत्र में औसत समुद्र तल से लगभग 0.9 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तर भारत के ऊपर औसत रामुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर लगभग 167 किमी प्रति घंटा की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ के 14 मार्च 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

