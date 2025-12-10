Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ न्यूज़allegations of businessman deepak tandon on dsp kalpana verma
छत्तीसगढ़ के कारोबारी ने महिला DSP पर क्या लगाए 'प्यार-पैसे' वाले आरोप, जिसकी इतनी चर्चा

छत्तीसगढ़ के कारोबारी ने महिला DSP पर क्या लगाए 'प्यार-पैसे' वाले आरोप, जिसकी इतनी चर्चा

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ की एक महिला पुलिस अधिकारी और कारोबारी के बीच 'प्यार और पैसे' वाला विवाद इन दिनों काफी चर्चा में है। रायपुर के बिजनेसमैन दीपक टंडन ने एक डीएससी पर आरोप लगाया है कि उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर करोड़ों रुपये, कैश, प्रॉपर्टी लिए और पत्नी से तलाक लेने का दबाव बना रही थी।

Dec 11, 2025 09:48 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
छत्तीसगढ़ की एक महिला पुलिस अधिकारी और कारोबारी के बीच 'प्यार और पैसे' वाला विवाद इन दिनों काफी चर्चा में है। रायपुर के बिजनेसमैन दीपक टंडन ने एक महिला डीएससी पर आरोप लगाया है कि उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर करोड़ों रुपये, कैश, प्रॉपर्टी लिए और पत्नी से तलाक लेने का दबाव बना रही थी। कारोबारी और उनकी पत्नी ने डीएसपी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। हालांकि, उनका कहना है कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। वहीं, डीएसपी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को नाकारा है।

डीएसपी की गिनती राज्य की तेज तर्रार महिला पुलिस अधिकारियों में होती है। कई मीडिया चैनल्स को दिए इंटरव्यू में दीपक टंडन ने कहा कि डीएसपी से उनकी मुलाकात 2021 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। उनके मुताबिक दोनों के बीच धीरे-धीरे करीबी होती चली गई और बात यहां तक बढ़ गई कि उनके बीच पैसों से महंगे तोहफों तक का आदान-प्रदान होने लगा।

दीपक टंडन का आरोप है कि उन्होंने डीएसपी ने उसने पिछले कुछ सालों में उनसे 2 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ली। महंगी गाड़ी, कीमती गहने और तोहफे लिए। यहां तक की एक होटल भी अपने भाई के नाम करा लिया। दीपक की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक दोनों के बीच करीब चार साल से संपर्क था। दोनों का प्रेम सबंध बन गया था। टंडन ने कहा कि उनके बीच घंटों बातचीत होती थी। उन्होंने कुछ चैट्स भी सार्वजनिक किए हैं और दावा किया कि डीएसपी उन पर पत्नी से तलाक लेकर उनके साथ रहने के लिए दबाव बना रही थीं।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपक ने कहा कि उन्होंने डीएसपी को 2 करोड़ रुपये दिए। एक लाख रुपये की ब्रेसलेट, 5 लाख रुपये की सोने की चेन और 12 लाख रुपये की हीरे की अंगूठी दी थी। उन्होंने कहा कि डीएसपी ने रायपुर के वीआईपी रोड का होटल भी अपने भाई के नाम करा लिया। कथित तौर पर डीएसपी ने बाद में 30 लाख रुपये खर्च किए और प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर करा ली।

वहीं चर्चा यह भी है कि दीपक टंडन ने शादीशुदा होने के बावजूद जानबूझकर डीएसपी के साथ दोस्ती बढ़ाई और अपनी मर्जी से गिफ्ट भी दिए। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब दीपक की पत्नी बरखा को इस रिश्ते के बारे में खबर हो गई। बरखा ने दीपक के मोबाइल में दोनों के बीच हुई बातचीत देख ली थी और इसके बाद दीपक ने खुद को अलग करते हुए डीएसपी पर प्रेम जाल में फंसाने, वूसली और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगा दिए।

दीपक ने खामरडीह पुलिस स्टेशन में शिकायत के साथ वॉट्सऐप चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य 'सबूत' सौंपे हैं। इन चैट्स और सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें

