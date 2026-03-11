छत्तीसगढ़: बच्चे सोते रहे, एयरफोर्स अफसर पिता ने लगाई फांसी, सुसाइड की क्या आशंका?
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक अधिकारी ने बुधवार को अपने घर पर कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक अधिकारी ने बुधवार को अपने घर पर कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सल रोधी अभियान से जुड़े विंग कमांडर विपुल यादव (39) का शव तेलीबांधा थाना क्षेत्र की विधायक कॉलोनी स्थित उनके घर के कमरे में लगे पंखे से लटके हुए पाया गया।
उन्होंने बताया कि घर के नौकर ने सुबह यादव का शव पंखे से लटका हुआ देखा और पुलिस को घटना की सूचना दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय अधिकारी के दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, दूसरे कमरे में सो रहे थे। यादव की पत्नीं बेंगलुरु में आईटी की एक कंपनी में काम करती हैं।
उन्होंने बताया कि यादव ने 2014 में प्रेम विवाह किया था और शुरुआती जानकारी के मुताबिक दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे। अधिकारी ने बताया कि आंशका है कि पारिवारिक मनमुटाव की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और मामले की जांच के बाद ही कारण का पता लगाया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।