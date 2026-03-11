Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़: बच्चे सोते रहे, एयरफोर्स अफसर पिता ने लगाई फांसी, सुसाइड की क्या आशंका?

Mar 11, 2026 11:03 pm ISTRatan Gupta रायपुर, भाषा
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक अधिकारी ने बुधवार को अपने घर पर कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक अधिकारी ने बुधवार को अपने घर पर कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सल रोधी अभियान से जुड़े विंग कमांडर विपुल यादव (39) का शव तेलीबांधा थाना क्षेत्र की विधायक कॉलोनी स्थित उनके घर के कमरे में लगे पंखे से लटके हुए पाया गया।

उन्होंने बताया कि घर के नौकर ने सुबह यादव का श‍‍‍व पंखे से लटका हुआ देखा और पुलिस को घटना की सूचना दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय अधिकारी के दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, दूसरे कमरे में सो रहे थे। यादव की पत्नीं बेंगलुरु में आईटी की एक कंपनी में काम करती हैं।

उन्होंने बताया कि यादव ने 2014 में प्रेम विवाह किया था और शुरुआती जानकारी के मुताबिक दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे। अधिकारी ने बताया कि आंशका है कि पारिवारिक मनमुटाव की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और मामले की जांच के बाद ही कारण का पता लगाया जा सकेगा।

