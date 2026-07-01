AI ने खोली पुलिसवालों की करोड़ों की हेराफेरी! तीन साल तक बढ़ी हुई सैलरी लेते रहे 3 जवान, ऐसे खुला राज
छत्तीसगढ़ के बस्तर में AI की मदद से हुए ऑडिट के जरिए करीब 2 करोड़ रुपये के वेतन घोटाले का खुलासा हुआ है। तीन पुलिसकर्मियों पर तीन साल तक फर्जी तरीके से अपनी सैलरी बढ़ाकर सरकारी पैसे का गबन करने का आरोप है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पुलिस विभाग से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां तीन पुलिसकर्मियों पर करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपये का सरकारी धन फर्जी तरीके से हड़पने का आरोप लगा है। सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे घोटाले का खुलासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ऑडिट के जरिए हुआ। AI ने वेतन खर्च में असामान्य बढ़ोतरी को चिन्हित किया, जिसके बाद जांच शुरू हुई और मामला सामने आ गया।
गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मियों की पहचान गिरीश राय, राजकुमार कटलाम और हेमंत मैथ्यू के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और सरकारी धन के गबन समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
सैलरी रिकॉर्ड में हेरफेर कर बढ़ाते थे वेतन
बस्तर के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला कि गिरीश राय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के वेतन अनुभाग में तैनात था। उस पर आरोप है कि वह वेतन संबंधी सॉफ्ट कॉपी में बदलाव कर अपनी और दो अन्य पुलिसकर्मियों की सैलरी बढ़ा देता था। पूछताछ के दौरान उसने इस हेराफेरी की बात स्वीकार भी कर ली।
करीब तीन साल तक चलता रहा खेल
जांच के अनुसार यह घोटाला अक्टूबर 2023 से मई 2026 के बीच लगातार चलता रहा। पुलिस का कहना है कि गिरीश राय इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। वह वर्ष 2012 से एसपी कार्यालय में तैनात था और अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नौकरी मिली थी।
दूसरे कर्मचारियों के नाम पर भी किया खेल
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने कुछ अन्य कर्मचारियों की सैलरी भी अस्थायी रूप से बढ़ाई। बाद में उन्हें कर्ज देने का बहाना बनाकर अतिरिक्त रकम नकद वापस ले ली जाती थी। पुलिस अब ऐसे कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे इस साजिश में शामिल थे या नहीं।
AI ऑडिट ने पकड़ी गड़बड़ी
अधिकारियों के मुताबिक पुलिस विभाग में तबादले और कर्मचारियों की संख्या बदलने के कारण वेतन खर्च में उतार-चढ़ाव सामान्य माना जाता है। इसी वजह से आरोपी हर महीने अपेक्षाकृत छोटी-छोटी रकम निकालते रहे और लंबे समय तक किसी को शक नहीं हुआ।
तीनों आरिपियों को 14 दिन की हिरासत में भेजा
हालांकि AI की मदद से किए गए ऑडिट में वेतन व्यय में असामान्य वृद्धि का संकेत मिला। इसके बाद वेतन रिकॉर्ड की गहन जांच की गई और पूरा घोटाला सामने आ गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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