रायपुर में न्यूड पार्टी के बाद स्ट्रेंजर पूल पार्टी पर बवाल; क्लब मालिक अरेस्ट, NSUI का हल्ला बोल

इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अलग-अलग तरह की पार्टियों को लेकर चर्चा में बनी है। न्यूड पार्टी के बाद अब रायपुर में स्ट्रेंजर पूल पार्टी की चर्चा को लेकर सियासत गर्म है। NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरMon, 15 Sep 2025 07:52 PM
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों अलग-अलग तरह की पार्टियों को लेकर सियासी बवाल मचा है। न्यूड पार्टी के बाद अब रायपुर में स्ट्रेंजर पूल पार्टी की चर्चा गर्म है। रायपुर पुलिस ने इस मामले में शहर के एक क्लब के मालिक को गिरफ्तार किया है। वहीं NSUI कार्यकर्ताओं ने न्यूड पार्टी और हाइपर क्लब में पार्टी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है।

स्ट्रेंजर पूल पार्टी का आया पोस्टर

एक दिन पहले सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी के पोस्टर वायरल हो रहे थे। अब रायपुर के एक क्ल्ब के डिस्प्ले में स्ट्रेंजर पूल पार्टी का पोस्टर का प्रचार किया गया। पार्टी होती उससे पहले ही बवाल मच गया। पुलिस ने क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।

क्लब पर तालाबंदी की मांग

इन पार्टियों के आयोजन को लेकर रायपुर में सियासत भी गर्म है। NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और परिसर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। एनएसयूआई ने आरोपी क्लब का लाइसेंस रद्द करने और तालाबंदी की मांग की।

न्यूड पार्टी के पोस्टर से मचा बवाल

न्यूड पार्टी मामले में तेलीबांधा पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 21 सितंबर को रायपुर के एक फॉर्म हाउस में स्ट्रेंजर पूल पार्टी का आयोजन होने वाला था। इस पार्टी के आयोजन से पहले ही बवाल मच गया, जिसके बाद पुलिस ने 14 सितंबर को 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।

इंस्टाग्राम पर शेयर हुए थे पोस्टर

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रायपुर में न्यूड पार्टी का पोस्टर शेयर किया गया था। इस पार्टी को 18+ एज ग्रुप कैटेगरी के लिए बताया गया था।

न्यूड पार्टी पर गरमाई सियासत

न्यूड पार्टी में शामिल होने के लिए युवक-युवतियों को बिना कपड़ों के आने का इनविटेशन दिया गया था। इससे बवाल मच गया था। न्यूड पार्टी के बाद स्ट्रेंजर पूल पार्टी पर भाजपा-कांग्रेस में सियासी बयानबाजी हो रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Chhattisgarh News

