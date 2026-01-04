रायपुर में क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को मिली जमानत, जेल से आने पर नायकों जैसा हुआ स्वागत
एक कांग्रेस नेता ने लिखा, 'रायपुर में क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वाले संघी गुंडों की जमानत हो गई है, और जोरदार स्वागत भी हुआ है। मुझे लगता है कि अगले कदम के तौर पर प्रधानमंत्री को इनसे मुलाकात कर रात्रिभोज का आयोजन करना चाहिए।'
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस के मौके पर की गई सजावट में तोड़फोड़ करने वाले बजरंग दल के छह कार्यकर्ताओं को शुक्रवार को जमानत मिल गई। जिसके बाद उनके बाहर आने पर ना केवल उन्हें फूल-मालाएं पहनाई गईं, बल्कि ढोल-नगाड़े बजाते हुए और उनकी आरती उतारते हुए उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इतना ही नहीं आरोपियों को कंधे पर बैठाकर उनका जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान इन आरोपियों व उनके समर्थकों ने'ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद' के नारे भी लगाए।
मीडिया हाउस बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मुद्दे पर बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा ने बताया कि कहा कि हमारे कार्यकर्ता धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जेल गए थे और हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अलावा कई सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने इस घटना को लेकर राज्य व केंद्र सरकार की खिंचाई की है।
आरोपियों के जुलूस का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सेवादल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'नरेंद्र मोदी और BJP के नये भारत में बिलकिस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया गया, माला पहनाई गई, और गुजरात में BJP के लिए प्रचार करने दिया गया। अब छत्तीसगढ़ में क्रिसमस समारोह तोड़ने वाले गुंडों को भी रिहाई के बाद उसी तरह से स्वागत किया जा रहा है। कल को ये भी BJP के लिए वोट माँगते नज़र आएँ, तो हैरानी नहीं होगी। अपराधियों को संरक्षण, नफ़रत को सम्मान, यही BJP मॉडल है।'
उधर इसी घटना को लेकर इसका वीडियो शेयर करते हुए भारतीय युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, गुजरात में AICC के सचिव सह प्रभारी व कांग्रेस कार्यकर्ता श्रीनिवास बीवी ने लिखा, ‘रायपुर में क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वाले संघी गुंडों की जमानत हो गयी है, और जोरदार स्वागत भी हुआ है। मुझे लगता है कि अगले कदम के तौर पर प्रधानमंत्री को इनसे मुलाकात कर रात्रिभोज का आयोजन करना चाहिए।’
इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता व RTI एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने लिखा, 'यह वह ‘रामराज’ है जहाँ गुंडों और बलात्कारियों को जमानत मिलने पर फूल-मालाओं से स्वागत किया जाता है। देश और दुनिया को जानना चाहिए इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की सजावट तोड़ने वाले बजरंग दल के गुंडों का जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकलते ही ढोल नगाड़ों के साथ आरती उतारकर अभिनंदन/ स्वागत किया गया है। जय जय श्रीराम'
