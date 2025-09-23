ACB-EOW take major action in Chhattisgarh, attaching properties worth Rs 8 crore to Soumya Chaurasia छत्तीसगढ़ में ACB-EOW का बड़ा एक्शन, सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ रुपए की संपत्तियां कीं कुर्क, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ में ACB-EOW का बड़ा एक्शन, सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ रुपए की संपत्तियां कीं कुर्क

कोयला लेवी और अन्य भ्रष्ट स्रोत से खरीदी गई अचल सम्पत्तियों में से लगभग 39 करोड़ रुपए की 29 अचल सम्पत्तियों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पूर्व में ही कुर्की की कार्यवाही की गई थी। इसके बाद अब नई कार्यवाही 8 करोड़ की संपत्ति को लेकर की गई है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 06:39 PM
छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की टीम ने भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति मामले में पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने उनकी आठ करोड़ रुपए की 16 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ये सारी सम्पत्तियां भ्रष्टाचार की रकम से अर्जित की थीं। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव थीं।

विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने सौम्या चौरसिया द्वारा बेनामी तरीके से अर्जित की गई 16 अचल संपत्तियों की अंतरिम कुर्की का आदेश जारी किया है। EOW-ACB में सौम्या चौरसिया के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज है। सौम्या ने 45 अचल संपत्तियां खरीदी थीं, जिनकी कीमत लगभग 47 करोड़ रूपए है। एसीबी को इन संपत्तियों को सौम्या के करीबी रिश्तेदारों (सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया एवं अन्य) के नाम से खरीदे जाने के सबूत मिले हैं। कोयला लेवी और अन्य भ्रष्ट स्रोत से खरीदी गई इन अचल सम्पत्तियों में से लगभग 39 करोड़ रुपए की 29 अचल सम्पत्तियों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पूर्व में ही कुर्की की कार्यवाही की गई थी।

ACB-EOW ने की पहली बार की ऐसी कार्रवाई

बता दें कि 16 अचल संपत्तियों को कुर्क करने राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर ने 16 जून 2025 को विशेष न्यायालय में दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 में लिखित प्रावधानों के तहत कुर्की के लिए आवेदन लगाया था, जिसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय रायपुर ने 22 सितंबर 2025 को करीब 8 करोड़ रुपए मूल्य की इन 16 अचल संपत्तियों की अंतरिम कुर्की का आदेश पारित किया है। ACB-EOW द्वारा कुर्की की ऐसी कार्रवाई पहली बार की गई है।

एक दिन पहले सौम्या का पीए हुआ गिरफ्तार

बता दें कि रविवार को सौम्या चौरसिया के करीबी और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सीएम सचिवालय में पदस्थ रहे लिपिक जयचंद कोशले के रायपुर व जांजगीर-चांपा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उसे कोल घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेजों के साथ ही 50 करोड़ रुपए खपाने के सबूत मिले थे। जिसके बाद EOW ने कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया के निज सचिव जयचंद कोसले को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए 26 सितंबर तक रिमांड पर लिया है। पेश किए गए रिमांड आवेदन में बताया गया है कि जयचंद को कोयला घोटाले में आरोपी बनाया गया है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Chhattisgarh News

