AAP ने जिंदल समूह पर लगाए गंभीर आरोप, कोयला खदान के खिलाफ हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग

Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़AAP levels serious allegations against Jindal Group demands judicial inquiry into violence against coal mine
संक्षेप:

Jan 11, 2026 09:20 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, रायपुर
आम आदमी पार्टी (आप) ने पिछले माह छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के तमनार प्रखंड में जिंदल की कोयला खदान के विरोध में हुई हिंसा की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि निर्दोष युवकों को फंसाया गया है, जबकि वास्तविक मुद्दे को दबाया जा रहा है।

आप ने आरोप लगाया कि जिंदल की कोयला खदान के विरोध में हुई हिंसा की घटना एक फर्जी जनसुनवाई से शुरू हुई, जिसे उद्योगपति नवीन जिंदल के हितों को ध्यान में रखकर अंजाम दिया गया। आप की प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने कहा कि दिसंबर में हुई जनसुनवाई की सूचना मात्र चार दिन पहले दी गई और इसमें जिंदल समर्थक मुट्ठीभर लोगों ने ही भाग लिया। जब ग्रामीणों को विरोध करने पर पुलिस ने कार्रवाई की तो 27 दिसंबर को हालात बिगड़ गए।

आप नेता ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी के साथ हुई घटना निंदनीय है, लेकिन आंदोलनकारी महिलाओं के साथ भी पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि उनकी साड़ियां फाड़ी गईं और उनके साथ बल प्रयोग किया गया। उस पर भी कार्रवाई हो।

पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि घटनाक्रम में जिंदल की कोयला ट्रक से एक 70 साल के बुजुर्ग घायल हुए थे, जिनकी 4 जनवरी को मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस मौत पर चुप्पी क्यों?

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दो निर्दोष युवकों चिनैश खमारी और कीर्ति श्रीवास को फंसाया गया है, जबकि वास्तविक मुद्दे को दबाया जा रहा है। पार्टी 12 जनवरी को इन मुद्दों पर लिखित ज्ञापन देगी।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
