Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Aap inaugurate the new state office in Raipur and announce will contest all elections alone
आप ने किस राज्य में किया नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन? सभी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान

आप ने किस राज्य में किया नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन? सभी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान

संक्षेप:

Aam Adami Party: उद्घाटन कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. संदीप पाठक और सहप्रभारी मुकेश अहलावत विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जोनों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

Dec 21, 2025 08:05 pm ISTRatan Gupta वार्ता, रायपुर
share Share
Follow Us on

Aam Adami Party: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन रविवार को किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. संदीप पाठक और सहप्रभारी मुकेश अहलावत विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जोनों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव एवं राज्यसभा सांसद डॉ. संदीप पाठक और प्रदेश सहप्रभारी मुकेश अहलावत तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं, जिसके दौरान वे प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन विस्तार और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे।

आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्रदेश प्रभारी डॉ. संदीप पाठक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को मजबूती से उठाना होगा और आम जनता की आवाज बनना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन का विस्तार हुआ है, लेकिन इसे हर गांव और पंचायत तक पहुंचाना आवश्यक है। आम आदमी पार्टी को आदिवासियों, किसानों, बेरोजगार युवाओं और आम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा।

डॉ. पाठक ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में आने वाले नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय चुनावों में पूरी ताकत से उतरेगी। इसके साथ ही पार्टी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी अपने दम पर, बिना किसी गठबंधन के लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे, लेकिन संगठन की मजबूती के बल पर सफलता हासिल की जाएगी।

प्रदेश सहप्रभारी मुकेश अहलावत ने कहा कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य भाजपा या कांग्रेस से मुकाबला करना नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएं और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए निरंतर सक्रिय रहें।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
AAP Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।