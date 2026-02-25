Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ पुलिस की 'ब्लैक पैंथर' ने युवक को बेरहमी से पीटा, पीड़ित ने नदी में कूदकर दी जान

Feb 25, 2026 08:08 pm ISTRatan Gupta वार्ता, जगदलपुर
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस की विशेष टीम 'ब्लैक पैंथर' द्वारा बेरहमी से पिटाई करने से आहत एक युवक ने इंद्रावती नदी पर बने पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के करीब 16 घंटे बाद राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) ने बुधवार दोपहर युवक का शव नदी से बरामद कर लिया है।

मृतक तरुण के करीबी दोस्त प्रियांशु ने कहा है कि 'ब्लैक पैंथर' टीम के लोगों ने तरुण की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके चलते वह मानसिक रूप से इतना टूट गया कि उसने नदी में छलांग लगा दी। प्रियांशु ने मीडिया को बताया कि आत्महत्या से पहले तरुण ने उसे फोन कर अपनी आपबीती सुनाई थी। उसने कहा "तरुण ने मुझे रोते हुए बताया कि उसे बहुत ज्यादा मारा गया है और वह अब मर जाएगा।" उसने आगे कहा कि तरुण और आंटी (तरुण की मां) ने उसे कॉल करके इस घटना की जानकारी दी थी। प्रियांशु का कहना है कि अगर कॉल डिटेल और मोबाइल रिकॉर्डिंग की जांच की जाए तो पूरी सच्चाई सामने आ सकती है।

यह पूरी घटना 24 फरवरी की रात की है। रायपुर-बस्तर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर इंद्रावती नदी के पुल से तरुण ने छलांग लगा दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं। अंधेरा और नदी में तेज बहाव के कारण रात भर चले तलाश अभियान में सफलता नहीं मिल सकी थी। आज दोपहर करीब एक बजे एसडीआरएफ के गोताखोरों ने तलाश के दौरान युवक का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने पंचनामा करवाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

इधर, पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक के परिजनों और दोस्तों ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई की मांग को लेकर नाराजगी जताई है। बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि यदि 'ब्लैक पैंथर' टीम द्वारा किसी प्रकार की मारपीट की गई है और इसके ठोस साक्ष्य मिलते हैं, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक के दोस्तों को उपलब्ध साक्ष्यों के साथ पुलिस से मिलना चाहिए था, ताकि समय रहते जांच शुरू की जा सके।

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना पुलिस की विशेष टीम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करती है और प्रशासन के सामने एक चुनौती बन गई है। देखना होगा कि मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

