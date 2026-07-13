तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 10 फीट उछलकर गिरे छात्र की मौत; खौफनाक VIDEO वायरल
Bilaspur Accident Viral Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक्सीडेंट की खौफनाक वीडियो सामने आई है। यहां तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को बुरी तरह टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार छात्र की मौत हो गई।
Bilaspur Accident Viral Video: सड़क लगभग खाली थी। स्कूटी सवार अपनी स्पीड में जा रहा था, तभी मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार आई और सीधे स्कूटी में जा ठुकी। टक्कर इतनी जबरदस्त कि स्कूटी सवार हवा में उछला और गिरकर उसकी मौत हो गई। ये घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। भीषण एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर
जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर के वेयर हाउस रोड पर एक तेज रफ्तार कार जा रही थी। तभी संजीवनी अस्पताल के सामने ड्राइवर ने स्कूटी सवार को ठोंक दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक स्कूटी से उछलकर दूर जा गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सामने से आ रही स्कूल बस में भी का ठुक गई। इससे कार का अगला हिस्सा बुरी तरह धव्स्त हो गया। राहत की बात यह थी बस के साथ ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ।
युवक की अस्पताल में मौत, हार गया जिंदगी की जंग
एक्सीडेंट से चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने आनन-फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। छात्र की पहचान रुद्र प्रताप शर्मा के नाम से हुई है। बताया गया है कि उसकी उम्र 16 साल है और वह अभिषेक नगर मंगला का रहने वाला है। छात्र को शुरूआती इलाज के बाद अपोलो अस्पताल भेजा गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
नाबालिग चला रहा था कार, एक्सीडेंट करके सब हुए फरार
घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया, हादसे को अंजाम देने के बाद गाड़ी चला रहा युवक और उसमें बैठे लोग वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो सड़क पर पड़ी ध्वस्त कार को जब्त किया। लोगों ने बताया कि कार को नाबालिग लड़का चला रहा था, हादसे के बाद वो लोग मौके से तुरंत फरार हो गए। वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि सब निकलते हैं और भाग जाते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
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