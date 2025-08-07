छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में खेत में टहल रहा था किसान, अचानक धंस गई धरती और बन गया रहस्यमयी गड्ढा
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक खेत में उस वक्त अचानक बहुत गहरा गड्ढा बन गया जब खेत का मालिक वहां टहल रहा था। यह अजीबोगरीब और डरावनी घटना जिले के कुरूद ग्राम में गुरुवार की सुबह हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए गांव के किसान लाला साहू ने बताया कि खेत में अचानक जमीन धंस गई जिससे लगभग 25 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा विशाल गड्ढा बन गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान लाला साहू रोज की तरह अपने खेत पर टहल रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। जब वे उस दिशा में बढ़े तो देखा कि जमीन धीरे-धीरे धंस रही है और कुछ ही देर में एक बड़ा गड्ढा बन चुका था। इस रहस्यमयी घटना से गांव में दहशत का माहौल है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर ये हुआ कैसे?
घटना की सूचना मिलते ही अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। सरपंच प्रतिनिधि हेमनाथ साहू और अर्जुन साहू ने बताया कि जमीन फटने जैसी आवाज आई और उसके बाद मिट्टी अंदर की ओर खिंचती चली गई। उन्होंने बताया, 'मैं तो घबरा गया था, तुरंत गांव की तरफ भागा और सबको बुलाकर लाया। जब वापस लौटे तो नजारा देखकर होश उड़ गए। खेत के बीचोंबीच एक गहरा गड्ढा बन चुका था।'
घटना की गंभीरता को देखते हुए बेरला तहसीलदार आशुतोष गुप्ता अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। प्रशासन ने फिलहाल पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है और ग्रामीणों को उस इलाके से दूर रहने की हिदायत दी गई है।
गांव में इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ ग्रामीण इसे भूगर्भीय बदलाव और जलस्तर में अचानक आए उतार-चढ़ाव का असर मान रहे हैं, तो कुछ इसे अलौकिक घटना बता रहे हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भूवैज्ञानिकों तथा आपदा प्रबंधन विभाग की टीम को मौके पर बुलाने की मांग की है ताकि इस बात की जांच हो सके कि जमीन धंसने की असली वजह क्या है।
