शिव मंदिर के पास मुस्लिम युवक ने की पेशाब, जमकर हुई मारपीट और तोड़फोड़; 10 गिरफ्तार

तोड़फोड़ करने वालों में हिन्दू संगठन के लोग शामिल है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। हिंदूवादी नेता राम सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मुस्लिम युवक पर शिव मंदिर के पास पेशाब करने का आरोप है। इसके बाद शुक्रवार देर रात दो समुदायों के बीच मारपीट और तोड़फोड़ हो गई। पुलिस ने दोनों पक्ष के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। तोड़फोड़ करने वालों में हिन्दू संगठन के लोग शामिल है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। हिंदूवादी नेता राम सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

कैसे शुरू हुआ विवाद जानकारी के अनुसार, 3 अक्टूबर की रात 23 वर्षीय अशरफ खान नामक युवक पर शिव मंदिर के पास पेशाब करने का आरोप लगा। इस घटना की जानकारी आसपास की एक महिला ने मोहल्ले के युवकों को दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अशरफ खान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

तोड़फोड़ और आगजनी से फैला तनाव इस घटना के बाद पुरानी रंजिश के चलते कुछ असामाजिक तत्वों ने मोहल्ले में ठेले और दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। एक ठेला और बाइक में आग लगाने की भी सूचना है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में बल तैनात किया। एसएसपी रजनेश सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। बिलासपुर SP रजनेश सिंह के निर्देश पर मोहल्ले में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ऐसे बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी भी की गई। कानून व्यवस्था बनाने के लिए दोनों पक्षों के 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है। पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है।

एकाएक गिरफ्तारी से तनाव बिलासपुर में शिव मंदिर में दुर्गा मां की प्रतिमा के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के चक्कर में बिलासपुर में कल बवाल हुआ था, जिसमें हिंदू संगठन के पदाधिकारी ठाकुर राम सिंह भी शामिल थे। गिरफ्तारी तोड़फोड़ में होने से जोड़कर देखी जा रही है। बिलासपुर में हिंदूवादियों का विरोध प्रदर्शन और आंदोलन होने की बात भी कही जा रही है।