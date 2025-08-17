एकतरफा आशिक ने गिफ्ट में भेजा 2 किलो IED बम वाला म्यूजिक सिस्टम, बजाते ही होता धमाका; फिर क्या हुआ?

युवक इलेक्ट्रीशियन है, उसने म्यूजिक सिस्टम में आईईडी बम फिट किया और महिला के पति को गिफ्ट में भेज दिया। गनीमत रही कि समय रहते बम का खुलासा हुआ और उसकी जान बच गई। जानिए युवक ने बम कैसे बनाया, म्यूजिक सिस्टम में बम होने की बात कैसे सामने आई?

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 20 साल के युवक ने एकतरफा प्यार में एक महिला के पति को जान से मारने की कोशिश की। युवक इलेक्ट्रीशियन है, उसने म्यूजिक सिस्टम में आईईडी बम फिट किया और महिला के पति को गिफ्ट में भेज दिया। गनीमत रही कि समय रहते बम का खुलासा हुआ और उसकी जान बच गई। जानिए युवक ने बम कैसे बनाया, म्यूजिक सिस्टम में बम होने की बात कैसे सामने आई?

म्यूजिक सिस्टम को ऐसे बनाया बारूद सबसे पहले आपको बताते हैं कि आरोपी लड़के ने म्यूजिक सिस्टम में बम कैसे फिट किया। सबसे पहली बात तो लड़का इलेक्ट्रीशियन है। उसने इस तरह का खास बम तैयार करने के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का सहारा लिया था। उसने ऑनलाइन मदद ली और ऐसा बम तैयार किया, जिसे प्लग इन करते ही विस्फोट हो जाए।

शक के चलते बच गई जान, ऐसे हुआ खुलासा यह साजिश तब सामने आई जब तीन-चार दिन पहले गंडई थाना क्षेत्र के मानपुर गाँव की एक दुकान पर एक संदिग्ध पार्सल पहुँचा। पार्सल को बड़े करीने से लपेटा गया था। उसके ऊपर इंडिया पोस्ट का नकली लोगो भी लगा हुआ था। यह पार्सल गाँव के निवासी अफसर खान के नाम पर था। उसे ही मारने के लिए टार्गेट किया गया था। अधिकारी ने बताया कि इसे संदिग्ध पाकर खान ने तुरंत पुलिस को सूचित किया।

म्यूजिक सिस्टम में छिपा था 2 किलो आईईडी बारूद एसपी ने बताया कि बॉम स्क्वॉयड टीम ने पैकेट की जाँच की। टीम ने बताया कि नए स्पीकर के अंदर 2 किलो का आईईडी छिपा हुआ है। और गहराई से छानबीन करी तो पता चला कि आईईडी को बिजली के स्रोत से जुड़ते ही विस्फोट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि करंट स्पीकर की वायरिंग से जुड़े एक डेटोनेटर तक पहुँचता और विस्फोट को ट्रिगर करता। उन्होंने बताया कि जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल मुख्य विस्फोटक के रूप में किया गया था और स्पीकर का बाहरी आवरण विस्फोट होने पर घातक छर्रों का काम करता।

विस्फोटक तस्करी रैकेट का भी हुआ पर्दाफाश अब आपका सवाल होगा कि इसकी पुष्टि कैसे हुई? दरअसल अधिकारियों ने जब तहकीकात की तो मालुम हुआ कि लड़के गूगल पर इस बात की मदद ली थी कि "पुलिस की पकड़ में आए बिना बम से किसी व्यक्ति की हत्या कैसे की जाए।" इसके बाद मामला और उलझता चला गया, लेकिन पुलिस ने तहकीकात जारी रखी।

आगे जांच बढ़ी तो पुलिस को एक अन्य कड़ी को भी सुलझाने का मौका मिला। दरअसल गिरफ्तार किए गए आरोपी लड़के से जब पूछताछ हुई तो उसने एक विस्फोटक तस्करी रैकेट का भी पर्दाफाश किया है। ये रैकेट बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली जिलेटिन की छड़ें मुहैया कराता था।

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) लक्ष्य शर्मा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस ताजा मामले में मुख्य आरोपी विनय वर्मा और छह अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, अन्य आरोपियों की पहचान परमेश्वर वर्मा (25), गोपाल वर्मा (22), घासीराम वर्मा (46), दिलीप धीमर (38), गोपाल खेलवार और खिलेश वर्मा (19) के रूप में हुई है।

6000 में खरीदी थीं जिलेटिन की छड़ें दुर्ग निवासी परमेश्वर ने कथित तौर पर दुर्ग के ही गोपाल और दिलीप से जिलेटिन की छड़ें खरीदने के लिए 6,000 रुपये दिए थे। अधिकारी ने बताया कि घासीराम ने विस्फोटक पहुँचाए, जबकि खिलेश पर पार्सल पर इस्तेमाल किए गए नकली भारतीय डाक लोगो को तैयार करने का आरोप है।