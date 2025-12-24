Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़A massive fire broke out at Mittal Furniture Factory in Chhattisgarh, killing two people.
छत्तीसगढ़ की मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत; कैसे हुआ हादसा?

छत्तीसगढ़ की मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत; कैसे हुआ हादसा?

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मित्तल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री में 2 लोग जिंदा जलकर मर गए। मरने वालों में सुपरवाइजर और मजदूर शामिल हैं।

Dec 24, 2025 02:28 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मित्तल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री में 2 लोग जिंदा जलकर मर गए। मरने वालों में सुपरवाइजर और मजदूर शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, मोटर से निकली चिंगारी से तारपीन तेल के टैंकर में आग लगी थी। इससे आग बेकाबू हो गई और फिर 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये पूरा मामला सिरगिट्टी थाना इलाके का है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के दौरान, मृतक सुपरवाइजर ऋषभ शुक्ला आग लगने के बाद फैक्ट्री से निकाल लिए गए थे। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया था। लेकिन तब तक वो गंभीर रूप से जल चुके थे। इस कारण उनकी मौत हो गई। वहीं मजदूर को जलती फैक्ट्री से नहीं निकाला जा सका था। इस कारण उसकी अंदर ही जलकर मौत हो गई।

खबर अपडेट हो रही है...

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।