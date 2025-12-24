छत्तीसगढ़ की मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत; कैसे हुआ हादसा?

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मित्तल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री में 2 लोग जिंदा जलकर मर गए। मरने वालों में सुपरवाइजर और मजदूर शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मित्तल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री में 2 लोग जिंदा जलकर मर गए। मरने वालों में सुपरवाइजर और मजदूर शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, मोटर से निकली चिंगारी से तारपीन तेल के टैंकर में आग लगी थी। इससे आग बेकाबू हो गई और फिर 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये पूरा मामला सिरगिट्टी थाना इलाके का है।

जानकारी के दौरान, मृतक सुपरवाइजर ऋषभ शुक्ला आग लगने के बाद फैक्ट्री से निकाल लिए गए थे। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया था। लेकिन तब तक वो गंभीर रूप से जल चुके थे। इस कारण उनकी मौत हो गई। वहीं मजदूर को जलती फैक्ट्री से नहीं निकाला जा सका था। इस कारण उसकी अंदर ही जलकर मौत हो गई।