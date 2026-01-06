छत्तीसगढ़ में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर, 20 साल से मचा रखा था आतंक

संक्षेप: करीब 20 साल से नक्सली गतिविधियों में शामिल और 5 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली ने मंगलवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली की पहचान भूमिका उर्फ सोमारी (37) के रूप में हुई है।

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 20 साल से नक्सली गतिविधियों में शामिल और 5 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली ने मंगलवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली की पहचान भूमिका उर्फ सोमारी (37) के रूप में हुई है।

2005 से फैला रखा था आतंक धमतरी के पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि भूमिका प्रतिबंधित संगठन CPI (माओवादी) से जुड़ी हुई थी और नागरी एरिया कमेटी की सक्रिय सदस्य थी। वह गोबरा लोकल ऑर्गनाइजेशन स्क्वॉड (LOS) की कमांडर के तौर पर काम कर रही थी। भूमिका मूल रूप से बीजापुर जिले की रहने वाली है और वर्ष 2005 से नक्सली संगठन से जुड़ी हुई थी।

कई मुठभेड़ में रही है शामिल पुलिस के मुताबिक, भूमिका छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा से लगे जंगलों में सक्रिय रही और कई बार सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में शामिल रही। उस पर कई नक्सली वारदातों में शामिल होने का आरोप है। इनमें वर्ष 2010 में महासमुंद के पाडकीपाली, 2014 में मणपुर के मोतीपानी जंगल, 2016 में ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के कमलवाड़ी जंगल और 2025 में धमतरी के मांडागिरी जंगल में हुई मुठभेड़ शामिल हैं।

पूछताछ में भूमिका ने बताया कि वह माओवादी संगठन की “खोखली विचारधारा” से निराश हो चुकी थी। उसने संगठन के भीतर भेदभाव और लंबे समय तक परिवार से दूर रहने को आत्मसमर्पण का कारण बताया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति से भी वह प्रभावित हुई।