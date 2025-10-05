600 साल पुरानी परंपरा, 75 दिनों तक मनाया जाता त्योहार; कहानी बस्तर दशहरा की

इस त्योहार की एक महत्वपूर्ण रस्म 'कुटुंब जात्रा' रविवार को संपन्न हुई। इसके साथ ही बस्तर संभाग और पड़ोसी राज्यों से आए हजारों देवी-देवताओं के छत्र और डोली की ससम्मान विदाई की गई। जानिए भारत के अनोखे त्योहार से जुड़ी खास कहानी।

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का सबसे बड़ा और अनोखा त्योहार है, बस्तर दशहरा। ये पर्व पूरे 75 दिनों तक चलता है। यह भारत का सबसे लंबा दशहरा माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें रावण दहन नहीं होता, बल्कि देवी दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। इस त्योहार की एक महत्वपूर्ण रस्म 'कुटुंब जात्रा' रविवार को संपन्न हुई। इसके साथ ही बस्तर संभाग और पड़ोसी राज्यों से आए हजारों देवी-देवताओं के छत्र और डोली की ससम्मान विदाई की गई। जानिए भारत के अनोखे त्योहार से जुड़ी खास कहानी।

600 साल पुरानी परंपरा, देवी दंतेश्वरी की होती है पूजा लोककथा के अनुसार, देवी दंतेश्वरी ने दशहरा के दिन बुराई का नाश किया था। यही कारण है कि यह पर्व देवी के सम्मान में मनाया जाता है। इसीलिए माता के सम्मान में उनकी पूजा की जाती है। महात्मा गांधी स्कूल परिसर में आयोजित इस रस्म में बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सभी देवी-देवताओं को विदा किया। यह 600 साल से अधिक पुरानी परंपरा का निर्वहन थी, जो रियासतकाल से चली आ रही है।

डोलियों, लाठ और आंगादेव के खेल बनाते हैं खास परंपरानुसार दशहरा में शामिल हुए सभी देवी-देवताओं को 'रूसूम' (दक्षिणा/भेंट) देकर विदा किया गया। राजपरिवार और दशहरा समिति ने पुजारियों को कपड़े, पैसे और मिठाइयां देकर सम्मानित किया। गंगामुण्डा वार्ड स्थित देवगुड़ी में श्रद्धालुओं ने देवी-देवताओं को भेंट अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की। इस दौरान डोलियों, लाठ और आंगादेव के खेल ने माहौल को आकर्षक बना दिया। पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा।

रथ परिक्रमा की खास अहमियत लोककथा के अनुसार, देवी दंतेश्वरी ने दशहरा के दिन बुराई का नाश किया था। यही कारण है कि यह पर्व देवी के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्योहार बस्तर के राजा और जनता की त्रिवेणी परंपरा को दर्शाता है। राजा, देवी और जनता एक साथ उत्सव में सम्मिलित होते हैं। राजा का काफिला (रथ यात्रा) देवी के दरबार जाता है, इसे "रथ परिक्रमा" कहा जाता है।