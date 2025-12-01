दबोचा गया मुन्नाभाई! न रजिस्ट्रेशन, न डॉक्टर; हाइटेक अस्पताल में 12वीं पास युवक करता मिला ऑपरेशन

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से 12वीं पास युवक को दबोचा गया है, जो हाइटेक अस्पताल में मरीजों का ऑपरेशन कर रहा था। SDM और BLO द्वारा की गई छापेमारी में पाया गया कि निजी अस्पताल में न तो डॉक्टर हैं और न ही इन लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है।

140 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत झोला छाप डॉक्टरों और मुन्नाभाई एमबीबीएस टाइप के डॉक्टरों के प्रकोप से खूब परेशान है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से 12वीं पास युवक को दबोचा गया है, जो हाइटेक अस्पताल में मरीजों का ऑपरेशन कर रहा था। SDM और BLO द्वारा की गई छापेमारी में पाया गया कि निजी अस्पताल में न तो डॉक्टर हैं और न ही इन लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है।

ये मामला कसडोल विकासखंड के गांव कटगी का है। यहां अधिकारियों द्वारा की गई छापामारी के दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जब अधिकारी छापामारी करने पहुंचे तो पता चला कि हॉस्पिटल में जरूरी मेडिकल सुविधाएं मौजूद नहीं है। इसके बिना ही अस्पताल चलाया जा रहा था। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता देख अधिकारियों ने जिम्मेदार लोगों को जमकर फटकार लगाई।

ऑपरेशन करते पकड़ा गया 12 वीं पास युवक का नाम है दुखित राम साहू। अधिकारियों की टीम जैसे ही अस्पताल पहुंची दुखित राम एक साथ इतने लोगों को देखकर चौंक गया। अधिकारियों ने पाया कि अस्पताल में नर्सिंग होम एक्ट के तहत तय किए गए कई नियमों की अवहेलना हो रही है। यहां न तो योग्य एवं अनुभवी डॉक्टर हैं, न रजिस्टर्ड स्टाफ है। इसके अलावा जरूरी मेडिकल सुविधाएं भी नहीं हैं।