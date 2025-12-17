100 करोड़ की अफवाह से ऐसे रचा फर्जी IT रेड का खेल, अब तक 13 गिरफ्तार; कौन था मास्टरमाइंड?

Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़A 100 crore rupee rumour led to a fake IT raid, 13 arrested so far; who was the mastermind?
घर के चप्पे-चप्पे से वाकिफ एक इंसान ने पहले अफहाव फैलाई कि डॉक्टर साहब के घर पर 100 करोड़ रुपये हैं और फिर फर्जी आईटी रेड को अंजाम दिया। जानिए कौन है इस खेल का मास्टरमाइंड?

Dec 17, 2025 11:01 pm ISTRatan Gupta धमतरी, वार्ता
एक मशहूर कहावत है ‘घर का भेदी लंका ढाए।’ इसका जीता-जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ में हुई फर्जी IT रेड में देखने को मिला। घर के चप्पे-चप्पे से वाकिफ एक इंसान ने पहले अफहाव फैलाई कि डॉक्टर साहब के घर पर 100 करोड़ रुपये हैं। इस अफवाह के बाद ऑटो चालक ने फर्जी रेड को करने का प्लान बनाया और पहुंच गए वारदात को अंजाम देने। होना क्या था, मामला खुला और फिर एक-एक करके 13 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। जानिए आखिर ये घर का भेदी कौन था?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी का है। यहां के एक पैथोलॉजिस्ट डॉ. दिलीप राठौर के घर 17 नवंबर को फर्जी आईटी की रेड हुई। इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर साहब के घर काम करने वाली महिला कर्मचारी सुनैना सोनी निकली। वह बीते सात सालों से डॉ. राठौर के यहाँ काम कर रही थी। उसे घर के कोने-कोने की जानकारी थी। इसका फायदा उठाया और डॉक्टर साहब को लूटने की साजिश रची।

पुलिस के मुताबिक, सुनैना सोनी ने प्लान के मुताबिक एक ऑटो चालक को गलत जानकारी दी कि डॉक्टर साहब के घर पर 100 करोड़ रुपये हैं। इसी सूचना को आधार बनाकर आरोपियों ने खुद को आयकर अधिकारी बताकर घर में छापेमारी करने की साजिश रची थी। जांच में यह भी पता चला है कि महिला कर्मचारी ने आरोपियों को घर का नक्शा तैयार करने में सहायता प्रदान की थी जिससे अपराधियों के लिए वारदात को अंजाम देना काफी आसान हो गया था।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक सुनैना सहित कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस ने बताया कि मामले का एक अन्य आरोपी वर्तमान में नागपुर जेल में बंद है जिसे ट्रांजिट रिमांड पर धमतरी लाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धमतरी पुलिस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस फर्जी रेड कांड से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।

Chhattisgarh News Crime News

