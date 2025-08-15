9 माह की मासूम ने खिलौना समझकर करैत सांप को दांतों से काट डाला; सांप की मौत, बच्ची सही सलामत

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 9 से 10 महीने की एक मासूम बच्ची ने जहरीला करैत सांप को खिलौना समझकर खेलते खेलते दांतों से कांट दिया और सांप की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जगदलपुर शहर के परपा थाना क्षेत्र के ग्राम कोयेनार में 9 से 10 महीने की मासूम मानवी कश्यप ने जहरीला करैत सांप को खिलौना समझकर खेलते खेलते दांतों से कांट दिया और सांप की मौत हो गई। इस घटना को सुनकर गांव वाले दंग रह गए। हैरानी की बात यह है कि बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ है।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक कोयेनार में 13 अगस्त को घर कमरे में मानवी खेल रही थी। मां दीपिका की तबीयत खराब थी, इसलिए वह आराम कर रही थी। घर के अन्य सदस्य खेत में काम कर रहे थे। मां ने बच्ची को कमरे में खेलने के लिए छोड़ दिया। तभी दरवाजे के पीछे छुपा एक जहरीला करैत सांप कमरे में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था।

सांप को जाता देख बच्ची मानवी ने उसे खिलौना समझकर पकड़ लिया और मुंह से चबाना शुरू कर दिया। सांप वहीं मर गया। यह घटना देखकर मां दीपिका दहशत में आ गई। बच्ची द्वारा सांप को मारने की घटना को ग्रामीण यह भी कह रहे हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई...।

डाक्टरों के मुताबिक बच्ची के दांतों के वार से सांप ने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया होगा। इधर मां दीपिका का कहना है कि बच्ची और सांप के देखकर वह डर गई। नजारा देखा तो घबराकर तुरंत परिजनों को बुलाया। परिवार बच्ची को फौरन जगदलपुर के मेकाज अस्पताल लेकर गया।

डॉक्टरों की 24 घंटे की निगरानी के बाद मानवी पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ पाई गई। अगले दिन उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गांव में अब मानवी को लोग प्यार से नन्ही शेरनी कहकर पुकार रहे हैं, जिसने बिना डरे करैत जैसे खतरनाक सांप का सामना किया और जीत गई। वहीं इस घटना की खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है।