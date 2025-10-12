Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़8 Naxalites, including three with cumulative bounty of Rs 3 lakh held in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में 8 नक्सली गिरफ्तार, 3 पर घोषित था इतने लाख का इनाम; भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार माओवादियों के पास से सुरक्षाकर्मियों ने एक IED, एक कुकर बम, एक टिफिन बम और मिट्टी खोदने के उपकरण बरामद किए हैं। अदालत की तरफ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Sourabh Jain पीटीआई, बीजापुर, छत्तीसगढ़Sun, 12 Oct 2025 10:25 PM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में 8 नक्सली गिरफ्तार, 3 पर घोषित था इतने लाख का इनाम; भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को सुरक्षाबलों को उस वक्त बड़ी सफलता मिली, जब उन्होंने आठ नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से तीन माओवादियों पर कुल मिलाकर तीन लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार नक्सलियों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई को जिला रिजर्व गार्ड (DRG), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और स्थानीय पुलिस ने अंजाम दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार माओवादियों में से एक की पहचान कोसा सोडी के रूप में हुई है, जो कि नेंद्रा रिवोल्यूशनरी पीपुल्स कमेटी (RPC) और CNM प्रमुख के रूप में सक्रिय था और उस पर दो लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि दो अन्य माओवादियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था, जबकि छह अन्य निचले स्तर के कैडर थे। इन नक्सलियों को पुलिस द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बासागुड़ा थाना क्षेत्र के पोलमपल्ली गांव के पास स्थित एक जंगली इलाके से गिरफ्तार किया गया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने उनके पास से एक IED, एक कुकर बम, एक टिफिन बम और मिट्टी खोदने के उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।