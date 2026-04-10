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छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! 2 कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत; 3 की हालत गंभीर

Apr 10, 2026 08:00 am ISTवार्ता कांकेर
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छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गुरुवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां दो कारों की आमने- सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! 2 कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत; 3 की हालत गंभीर

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गुरुवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां दो कारों की आमने- सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा ने बताया कि आज देर रात 11 बजे दो कारों के बीच आमने- सामने की टक्कर में छह लोगों की मौके पर ही मौत हुई है और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भीषण टक्कर में उड़ गए कार के परखच्चे

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा नाथिया नवागांव के पास हुआ, जहां दो तेज रफ्तार कारें आमने-सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है।

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घायलों का इलाज जारी

हादसे में घायल हुए तीन लोगों को तत्काल एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल कांकेर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है।

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पुलिस ने शुूरू की जांच

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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