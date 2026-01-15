छत्तीसगढ़ में 52 नक्सलियों का सरेंडर, 49 पर था 1.41 करोड़ का इनाम

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। जिले में 52 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया है। समर्पण करने वाले इन नक्सलियों में से 49 ऐसे सदस्य हैं, जिन पर कुल मिलाकर 1.41 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। जिले में 52 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया है। समर्पण करने वाले इन नक्सलियों में से 49 ऐसे सदस्य हैं, जिन पर कुल मिलाकर 1.41 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और सरकार की 'पुनर्वास नीति' से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया।

इससे पहले बुधवार को ही सुकमा जिले में दो लाख रुपए के एक इनामी माओवादी समेत 29 माओवादियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण किया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के गोगुंडा क्षेत्र के अंतर्गत केरलापाल एरिया कमेटी में सक्रिय 29 माओवादियों ने आज सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से गोगुंडा पंचायत में दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष पोड़ियाम बुधरा के सर पर दो लाख रूपए इनाम है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी सुकमा जिले की कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं।