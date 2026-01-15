Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़52 Naxalites including 49 with collective bounty of Rs 1 41 crore surrender in Bijapur
छत्तीसगढ़ में 52 नक्सलियों का सरेंडर, 49 पर था 1.41 करोड़ का इनाम

छत्तीसगढ़ में 52 नक्सलियों का सरेंडर, 49 पर था 1.41 करोड़ का इनाम

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। जिले में 52 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया है। समर्पण करने वाले इन नक्सलियों में से 49 ऐसे सदस्य हैं, जिन पर कुल मिलाकर 1.41 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था।

Jan 15, 2026 05:25 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। जिले में 52 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया है। समर्पण करने वाले इन नक्सलियों में से 49 ऐसे सदस्य हैं, जिन पर कुल मिलाकर 1.41 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और सरकार की 'पुनर्वास नीति' से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया।

इससे पहले बुधवार को ही सुकमा जिले में दो लाख रुपए के एक इनामी माओवादी समेत 29 माओवादियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण किया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के गोगुंडा क्षेत्र के अंतर्गत केरलापाल एरिया कमेटी में सक्रिय 29 माओवादियों ने आज सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से गोगुंडा पंचायत में दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष पोड़ियाम बुधरा के सर पर दो लाख रूपए इनाम है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी सुकमा जिले की कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस आत्मसमर्पण में गोगुंडा क्षेत्र में सुरक्षा शिविर की स्थापना की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सुरक्षा शिविर की स्थापना के बाद क्षेत्र में प्रभावी नक्सल विरोधी अभियान, निरंतर दबाव और सघन अभियानों के परिणामस्वरूप माओवादी संगठन की गतिविधियां सीमित हुईं, जिससे कैडरों में संगठन के प्रति मोहभंग हुआ और उन्होंने आत्मसमर्पण का मार्ग अपनाया। उन्होंने बताया कि गोगुंडा क्षेत्र अपनी विषम एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पूर्व में माओवादियों के दरभा डिवीजन के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल ठिकाना माना जाता था। सुरक्षा शिविर की स्थापना के बाद इन माओवादी ठिकाने को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया तथा क्षेत्र में लगातार प्रभावी नक्सल ऑपरेशन संचालित कर माओवादी संगठन पर निर्णायक दबाव बनाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं।

Chhattisgarh News

