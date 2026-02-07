Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़51 naxaites surrendered in sukma and bijapur with thier arms
छत्तीसगढ़ में 51 नक्सलियों ने किया सरेंडर, जमा कर दी अपनी AK-47 और इंसास रायफल

छत्तीसगढ़ में 51 नक्सलियों ने किया सरेंडर, जमा कर दी अपनी AK-47 और इंसास रायफल

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा और बीजापुर जिले के 51 माओवादियों ने शनिवार को हिंसा का रास्ता त्याग कर मुख्यधारा में शामिल होने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

Feb 07, 2026 06:09 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर
share Share
Follow Us on

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से ंमाओवादी गतिविधियों में शामिल रहे 21 सश नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। सरेंडर करने वाले माओवादियों पर कुल 76 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इनमें कई नक्सली बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। वहीं बीजापुर जिले में 30 माओवादी कैडरों ने 'पूना मारगेम: पुनर्वास से पुनर्जीवनÓ पहल के तहत आत्मसमर्पण किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

माओवादियों ने यह सरेंडर बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज, सीआरपीएफ डीआईजी आनंद राजपुरोहित और सुकमा एसपी किरण चव्हाण के सामने किया है। सरेंडर के दौरान माओवादियों ने एके-47, एसएलआर, इंसास जैसे ऑटोमैटिक हथियारों के साथ-साथ भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी सुरक्षा बलों को सौंपी है।

फोर्स के दबाव में बैकफुट में नक्सली

आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि लगातार बढ़ते सुरक्षाबलों के दबाव, सफल एंटी-नक्सल ऑपरेशनों और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादियों ने यह कदम उठाया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली मुख्य रूप से दरभा डिवीजन और ओडिशा राज्य की सीमा क्षेत्र में सक्रिय थे।

सरेंडर करने वाले नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी लाभ दिए जाएंगे, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह आत्मसमर्पण बस्तर अंचल में शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक और मजबूत संदेश माना जा रहा है। बस्तर पंडुम के उद्घाटन अवसर पर भी राष्ट्रपति ने माओवादियों से सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटने और लोकतंत्र पर भरोसा रखने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से भीषण मुठभेड़, 1 जवान शहीद; 3 नक्सली भी मारे गए

सुशासन की नीति का प्रभाव: साय

बीजापुर जिले में 30 माओवादी कैडरों ने 'पूना मारगेम: पुनर्वास से पुनर्जीवनÓ पहल के तहत आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। इन पर 85 लाख से अधिक का इनाम घोषित था। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में हमारी निरंतर कोशिशों का सकारात्मक परिणाम है। यह सुशासन की नीति की प्रभावशीलता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प और राज्य सरकार के सतत प्रयासों से बस्तर तेजी से विकसित बस्तर की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।