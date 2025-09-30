एक्टिवा है या कार, एक स्कूटी पर 5 सवार! पांचवे को हवा में लटकाया; देखिए VIDEO
वीडियो में बीच सड़क एक स्कूटी जाती दिखाई देती है, उस पर एक या दो नहीं पांच लड़के सवार दिखाई देते हैं। स्टंटबाजी का ये वीडियो खतरनाक है, क्योंकि पाँचवाँ लड़का हवा में टंगा होता है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बीच सड़क एक स्कूटी जाती दिखाई देती है, उस पर एक या दो नहीं पांच लड़के सवार दिखाई देते हैं। स्टंटबाजी का ये वीडियो खतरनाक है, क्योंकि पाँचवाँ लड़का हवा में टंगा होता है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विष्णुदेव सरकार से इस तरह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर बीच सड़क स्कूटी चलाने पर सवाल भी किया है।
वीडियो देर रात का है। बीच सड़क पर तेज रफ्तार में एक स्कूटी भागती हुई दिखाई देती है, जिसे एक शख्स द्वारा पीछा करते हुए फिल्माया गया है। स्कूटी पर पांच लड़के सवार दिखाई देते हैं। चार लड़के जैसे-तैसे मैनेज करते हुए सीट पर बैठे होते हैं, वहीं पांचवें लड़के को उन्होंने अपने कंधे पर उठाया होता है। वह हवा में लटका होता है।
वीडियो बना रहा शख्स तंज कसते हुए कहता है- एक नंबर, बहुत बढ़िया। इस पर वीडियो बनती देख स्कूटी चला रहा लड़का अपना चेहरा छिपाने लगता है। वहीं पीछे बैठा अन्य लड़का अपने हाथ से थम्स अप का साइन बनाता है, मानों कोई बहादुरी भरा कारनामा कर रहा हो। स्टंटबाजी करते लड़कों की स्कूटी का संतुलन जरा सा भी बिगड़ने पर जान की नौबत तक आ सकती थी।
वीडियो को छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है। लिखा गया, "विष्णुदेव के सुशासन में एक्टिवा बनी कार- नेशनल हाइवे पर टू-व्हीलर में 5 लड़के सवार" आगे लिखा- “बीजापुर के नेशनल हाइवे पर स्कूटी में 5 युवाओं द्वारा खुलेआम स्टंट करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर लापरवाही के बावजूद अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।”
