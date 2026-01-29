Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़4th Railway Line Approved Between Baikunth and Urkura at 426 Crore Rupees in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात, इन दो शहरों के बीच 426 करोड़ रुपए से होगा नई रेल लाइन का निर्माण

छत्तीसगढ़ को केंद्र की बड़ी सौगात, इन दो शहरों के बीच 426 करोड़ रुपए से होगा नई रेल लाइन का निर्माण

संक्षेप:

इस क्षेत्र में पावर प्लांट, कोयला खदानों, स्टील और सीमेंट इकाइयों के साथ-साथ नए और संबंधित उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ है। ऐसे में नई लाइन भारी सामानों के तेज और ज्यादा भरोसेमंद परिवहन को सुनिश्चित करेगी, औद्योगिक विकास को समर्थन देकर सप्लाई चेन को मजबूत करेगी।

Jan 29, 2026 08:15 pm ISTSourabh Jain वार्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़
share Share
Follow Us on

केंद्र सरकार ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात देते हुए राज्य के बैकुंठ और उरकुरा के बीच चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी और इसके लिए 426.01 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए रेलवे की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि मंत्रालय ने दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे (SECR) जोन के अंतर्गत बैकुंठ और उरकुरा के बीच 26.40 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी, इसकी अनुमानित लागत 426.01 करोड़ रुपए है। साथ ही रेलवे ने बताया कि यात्रियों को होने वाले फायदों के अलावा, इस प्रोजेक्ट से हर साल लगभग 14.25 मिलियन टन (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई की सुविधा मिलने की उम्मीद है। जिससे रेलवे को सालाना लगभग 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ट्रेनों और मालगाड़ियों की आवाजाही होगी आसान

बैकुंठ-उरकुरा का यह रेल खंड बिलासपुर-रायपुर-नागपुर मुख्य लाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह मुंबई-हावड़ा जैसे उच्च घनत्व (हाई डेंसिटी) रेलवे नेटवर्क पर भी पड़ता है, जो देश के सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोर में से एक है। फिलहाल, यह सेक्शन पूरी क्षमता से चल रहा था, इसी वजह से यहां क्षमता विस्तार की तत्काल आवश्यकता थी।

रेलवे ने बताया है कि मंजूर की गई चौथी लाइन के निर्माण से इस मार्ग पर भीड़भाड़ काफी कम होगी और ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी। यह परियोजना अतिरिक्त यात्री और कोचिंग सेवाओं के लिए क्षमता को बढ़ाएगी। इससे ना केवल समय की बचत होगी, बल्कि इस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सेक्शन पर गाड़ियों के समय में भी सुधार होगा।

सालाना माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी

रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को होने वाले फायदों के अलावा इस परियोजना से सालाना लगभग 142.5 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की सुविधा मिलने की उम्मीद है। माल ढुलाई क्षमता में होने वाली इस बढ़ोतरी के चलते भारतीय रेलवे को इस लाइन के चालू होने के पहले साल से ही सालाना लगभग 61.70 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होने का अनुमान है।

ऊर्जा, सीमेंट और खनिज गलियारे की वजह से चुना गया

इस बारे में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में रेलवे की तरफ से कहा गया कि इस क्षेत्र में ऊर्जा संयंत्र, कोयला खदानों, स्टील और सीमेंट इकाइयों के साथ-साथ नए और संबंधित उद्योगों का तेज़ी से विस्तार हुआ है। नई लाइन भारी सामानों के तेज और ज़्यादा भरोसेमंद परिवहन को सुनिश्चित करेगी साथ ही औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी और आपूर्ति चेन को मज़बूत करेगी।

रेलवे ने कहा कि नई लाइन के लिए इस क्षेत्र की पहचान ऊर्जा, सीमेंट और खनिज गलियारा के तहत की गई है, जो ज़्यादा ट्रैफिक वाले और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवसंरचना को मजबूत करने पर भारतीय रेलवे की ओर से लगातार दिए जा रहे ध्यान को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें:CG में वेतन बढ़ाने की मांग कर रहीं 2 रसोइयों की मौत, हड़ताल को महीनाभर हुआ पूरा
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर! मारे गए 2 नक्सली; AK-47 भी बरामद
ये भी पढ़ें:प्रेमिका को कीचड़ में गाड़ा, तड़पाकर मार डाला; छत्तीसगढ़ में हैवान बना प्रेमी

रेलवे ने कहा है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बैकुंठ और उरकुरा के बीच चौथी लाइन न सिर्फ़ यात्रियों के लिए यात्रा को तेज़, आसान और ज़्यादा भरोसेमंद यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि माल ढुलाई संचालन को भी बढ़ावा देगी, जिससे क्षेत्र के उद्योगों और आर्थिक विकास को मदद मिलेगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।