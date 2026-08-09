Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

40 सेकेंड में 46 थप्पड़, रायपुर में छात्र पर ताबड़तोड़ हमला; चेहरे पर मारी लात

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
Follow us on Google News
share

वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि करीब 40 सेकेंड के दौरान छात्र को 46 से अधिक थप्पड़ मारे गए। वीडियो में एक युवक पीड़ित छात्र के चेहरे पर लात मारते हुए भी दिखाई दे रहा है।

रायपुर स्कूल में बच्चे को मारा 46 थप्पड़
रायपुर स्कूल में बच्चे को मारा 46 थप्पड़

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भाठागांव स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के एक छात्र के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि करीब 40 सेकेंड के दौरान छात्र को 46 से अधिक थप्पड़ मारे गए। वीडियो में एक युवक पीड़ित छात्र के चेहरे पर लात मारते हुए भी दिखाई दे रहा है।

क्या था मामला

मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरोप है कि स्कूल में छात्रों के बीच विवाद के बाद एक छात्र ने बाहर से कुछ युवकों को बुलाया, जिन्होंने पीड़ित छात्र के साथ कथित तौर पर लात-घूंसों और थप्पड़ों से मारपीट की। इस पूरी घटना का किसी ने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर रील के रूप में प्रसारित कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ कमाने गए बनमनखी के युवक की राइस मिल में संदिग्ध मौत

आरोपी ने खुद को बताया डॉन

वायरल वीडियो को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि मारपीट के दौरान पीड़ित छात्र को धमकाया गया। आरोप है कि मारपीट करने वाले युवकों में से एक ने खुद को 'डॉन' बताते हुए अपनी मां के वकील होने का धौंस दिखाया और कहा कि उसकी 'जज से सेटिंग है'। इन कथित धमकियों के बाद पीड़ित छात्र और उसके परिजनों में भय का माहौल होने की बात कही जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल में किसी बात को लेकर छात्रों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के बाद एक छात्र ने स्कूल के बाहर से कुछ लड़कों को बुलाया। इसके बाद इन युवकों ने कथित तौर पर पीड़ित छात्र के साथ मारपीट की। घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने पूरी मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें:शिवजी पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष पर FIR, हुई गिरफ्तारी

स्कूल पर प्रबंधन पर भी उठे सवाल

पीड़ित पक्ष ने स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि घटना की जानकारी स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य को दी गई थी और शिकायत भी की गई लेकिन इसके बावजूद समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष के अनुसार, स्कूल में खुद को असुरक्षित महसूस करने और लगातार डर एवं दबाव की स्थिति के चलते छात्र ने आखिरकार स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) ले लिया। छात्र के स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल परिसर में विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामले को लेकर चिंता और बढ़ गई है। पीड़ित छात्र के साथ मारपीट के अलावा घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर रील के रूप में वायरल किए जाने से छात्र की मानसिक स्थिति पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों को लेकर संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। पुलिस की ओर से मामले में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी भी प्रतीक्षित है।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ सरकार ने दी AI मिशन को मंजूरी,CM ग्राम सड़क योजना को लेकर भी दी खुशखबरी
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।