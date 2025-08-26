छत्तीसगढ़ में मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु, उफनती नदी में डूबने से 3 बच्चों समेत 4 की मौत
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से तीन बच्चों और एक व्यक्ति के मरने की खबर सामने आई है। ये हादसा अचानक हुई भारी बारिश के बाद हुआ है। भीषण बारिश के चलते एक नाले में सभी लोग बह गए और उनकी डूबने से उनकी मौत हो गई। चौकी प्रभारी राज सिंह ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम बेलगहना पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत भनवारटंक के मरही माता मंदिर के पास हुई है।
शुरूआती जानकारी के मुताबिक, बलौदाबाजार-भाटापारा और बिलासपुर जिले से एक परिवार और उनके दोस्तों सहित लगभग 40 लोग मंदिर दर्शन करने आए हुए थे। दर्शन करने के बाद, जब वे अपनी बस की ओर जाने लगे तो रास्ते के एक छोटे से नाले को पैदल ही पार करने लगे। उस दौरान नाले में पानी का लेवल कम था, लेकिन तभी इलाके में तेज बारिश शुरू हो गई।
भारी बारिश होने के कारण, पास की पहाड़ियों से पानी तेज़ी से उनके रास्ते में पड़ने वाले नाले में आ गया। राज सिंह ने बताया कि तेज बहाव के चलते बच्चों समेत चारों लोग तेज बहाव में बह गए। चार लोगों के बहने की खबर मिली तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस और राजस्व अधिकारियों की एक टीम ने शाम लगभग 6 बजे बचाव अभियान शुरू किया।
अधिकारी ने बताया कि बच्चों के शव देर रात देखे गए, जबकि व्यक्ति का शव मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर बरामद किया गया। मृतकों की पहचान हो गई है। इनकी पहचान, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बिटकुली गाँव के मितन ध्रुव (5) और गौरी ध्रुव (13) और बिलासपुर के परसदा गाँव के मुस्कान ध्रुव (13) और उसके पिता बलराम ध्रुव (45) है। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी औपचारिकताओं के लिए कोटा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है।
