छत्तीसगढ़ में 3.8 क्विंटल गांजा जब्त, 1.5 करोड़ का माल सहित 3 तस्कर पकड़े; कहां हुआ ये एक्शन?

छ्त्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा 3 क्विंटल 88 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बरामद हुई गांजा की तस्करी मार्केट में कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा अन्य जब्त किए गए अन्य सामान सहित कुल माल की कीमत करीब 1 करोड़ 53 लाख रुपये बताई गई है।

जानकारी के मुताबिक यह गांजा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए नागपुर भेजा जा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली तो कंटेनर को खुलवाकर देखा गया। ड्राइवर ने जैसे ही कंटेनर खोला, उसके अंदर सील पैक बोरियां दिखीं। बोरियों में गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से बरामद की गई गांजा को भी जब्त कर लिया।

गांजा के अलावा इन तस्करों के पास अन्य माल भी बरामद हुआ। इसमें कंटेनर वाहन की कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है। कंटेनर में भरे अन्य कीमती सामान की कीमत 51 लाख रुपये है। दुर्ग पुलिस द्वारा एक्स पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक इस तरह पकड़े गए तस्करों के पास से कुल 1 करोड़ 53 लाख रुपये का माल जब्त हुआ है।