3.8 quintals of ganja seized in Chhattisgarh, Durg police arrested 3 smugglers with goods worth Rs 1.5 crore छत्तीसगढ़ में 3.8 क्विंटल गांजा जब्त, 1.5 करोड़ का माल सहित 3 तस्कर पकड़े; कहां हुआ ये एक्शन?, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़3.8 quintals of ganja seized in Chhattisgarh, Durg police arrested 3 smugglers with goods worth Rs 1.5 crore

छत्तीसगढ़ में 3.8 क्विंटल गांजा जब्त, 1.5 करोड़ का माल सहित 3 तस्कर पकड़े; कहां हुआ ये एक्शन?

इनके पास से बरामद हुई गांजा की तस्करी मार्केट में कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा अन्य जब्त किए गए अन्य सामान सहित कुल माल की कीमत करीब 1 करोड़ 53 लाख रुपये बताई गई है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, दुर्गMon, 8 Sep 2025 06:22 PM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में 3.8 क्विंटल गांजा जब्त, 1.5 करोड़ का माल सहित 3 तस्कर पकड़े; कहां हुआ ये एक्शन?

छ्त्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा 3 क्विंटल 88 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बरामद हुई गांजा की तस्करी मार्केट में कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा अन्य जब्त किए गए अन्य सामान सहित कुल माल की कीमत करीब 1 करोड़ 53 लाख रुपये बताई गई है।

जानकारी के मुताबिक यह गांजा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए नागपुर भेजा जा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली तो कंटेनर को खुलवाकर देखा गया। ड्राइवर ने जैसे ही कंटेनर खोला, उसके अंदर सील पैक बोरियां दिखीं। बोरियों में गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से बरामद की गई गांजा को भी जब्त कर लिया।

ये भी पढ़ें:शीला दीक्षित और सुनीता केजरीवाल का दिया हवाला, फुलेरा पंचायत पर आ गया BJPका जवाब
ये भी पढ़ें:फुलेरा पंचायत! मीटिंग में CM रेखा गुप्ता के साथ दिखे उनके पति, आप ने पूछे 5 सवाल

गांजा के अलावा इन तस्करों के पास अन्य माल भी बरामद हुआ। इसमें कंटेनर वाहन की कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है। कंटेनर में भरे अन्य कीमती सामान की कीमत 51 लाख रुपये है। दुर्ग पुलिस द्वारा एक्स पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक इस तरह पकड़े गए तस्करों के पास से कुल 1 करोड़ 53 लाख रुपये का माल जब्त हुआ है।

जिले में नशे के विरूद्ध लगातार कार्यवाही करने हेतु श्रीमान् वरि. पुलिस अधीक्षक महोदय विजय अग्रवाल (भा. पु.से.) द्वारा दिये गए निर्देशानुसार नशे के कारोबार करने वालों के संबंध में नशे के कारोबारियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

Chhattisgarh News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।