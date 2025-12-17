छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के 34 सदस्य हो गए निलंबित, किस बात पर हुआ बवाल?

संक्षेप: सदन की कार्यवाही शुरू हुई कांग्रेस सदस्य 'सत्यमेव जयते' लिखे कपड़े पहनकर सदन में घुस आए और सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जिसके चलते प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित हो गया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ, इस दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। जब अध्यक्ष ने यह मांग खारिज कर दी, तो कांग्रेस विधायक सदन के वेल (गर्भगृह) में चले गए, जिसके कारण विपक्षी पार्टी के 34 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि, स्पीकर ने कुछ मिनट बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया। प्रदर्शन का उद्देश्य यंग इंडियन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर अदालत के फैसले के बाद केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाना था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित और गैरकानूनी थी। अदालत ने अपने निर्णय में माना कि यंग इंडियन मामले में ईडी की कार्रवाई उसके क्षेत्राधिकार से बाहर थी और बिना FIR के कोई मामला बनता ही नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई थी, जिसका उद्देश्य मुख्य विपक्षी दल और उसके नेतृत्व को बदनाम करना था।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने कहा कि पिछले एक दशक से केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है लेकिन अब सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। नेताओं ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है, न ही किसी प्रकार की अपराध से अर्जित आय या संपत्ति के हस्तांतरण का कोई प्रमाण है। इसके बावजूद झूठे और निराधार आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई।

डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और अदालत के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व संविधान, लोकतंत्र और देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस सत्य के मार्ग पर चलते हुए हर भारतीय के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी।

शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष का गला घोंटने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने राज्य की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा अपने कार्यालय में पहले से तैयार किए गए बयानों को, जांच के दौरान असली दस्तावेज के रूप में अदालत में पेश करने का आरोप लगाया। बघेल ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक ​​कि गवाहों को भी डराया जा रहा है।'

इससे पहले जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई कांग्रेस सदस्य 'सत्यमेव जयते' लिखे कपड़े पहनकर सदन में घुस आए और सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जिसके चलते प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित हो गया, इसी दौरान भाजपा विधायक चंद्राकर ने पूछा कि किस नियम के तहत कांग्रेस सदस्य अपने कपड़ों पर पोस्टर लगाकर सदन में आए हैं।