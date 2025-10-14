छत्तीसगढ़ में 21 दिन में 31 माओवादी ढेर, 35 फायरआर्म और 450 IED जब्त

इस साल अप्रैल-मई में, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर कर्रेगुटा पहाड़ियों पर 21 दिन का एक बड़ा एंटी-नक्सल ऑपरेशन चलाया था, जिसमें अलग-अलग मुठभेड़ों में 31 माओवादी मारे गए और लगभग 35 हथियार और 450 IED जब्त किए गए थे।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों के एक ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक और बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (BGL) बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है। इस साल अप्रैल-मई में, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर कर्रेगुटा पहाड़ियों पर 21 दिन का एक बड़ा एंटी-नक्सल ऑपरेशन चलाया था, जिसमें अलग-अलग मुठभेड़ों में 31 माओवादी मारे गए और लगभग 35 हथियार और 450 IED जब्त किए गए थे।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को, CRPF की अलग-अलग बटालियनों के जवानों की एक जॉइंट टीम ने कर्रेगुटा पहाड़ियों के नीचे जंगलों में ताड़पाला बेस कैंप से एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में गई टीम में खास CoBRA (कमांडो बटालियन फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन) यूनिट भी शामिल थी। सर्च के दौरान टीम को माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और BGL बनाने का सामान मिला।

अधिकारी ने बताया कि ज़ब्त किए गए सामान में 51 जिंदा BGL शेल, HT एल्युमीनियम तार के 100 बंडल, बड़ी मात्रा में बिजली के तार और BGL बनाने के लिए 50 स्टील पाइप, 20 लोहे की शीट और 40 लोहे की प्लेट शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए पांच प्रेशर IED का भी पता लगाया और उन्हें बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड की मदद से बेअसर कर दिया।