Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़28 Naxalites surrender in Chhattisgarh Narayanpur 22 of them carry Rs 89 lakh collective bounty
छत्तीसगढ़ में 19 महिलाओं समेत 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 22 पर 89 लाख का इनाम

छत्तीसगढ़ में 19 महिलाओं समेत 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 22 पर 89 लाख का इनाम

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मंगलवार को 28 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें से 22 पर कुल 89 लाख रुपए का इनाम था। अधिकारियों ने बताया कि 19 महिलाओं समेत इन नक्सलियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर किया।

Tue, 25 Nov 2025 07:24 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नारायणपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मंगलवार को 28 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें से 22 पर कुल 89 लाख रुपए का इनाम था। अधिकारियों ने बताया कि वे राज्य सरकार की 'नियाद नेल्लनार' (आपका अच्छा गांव) योजना, नई सरेंडर एवं पुनर्वास नीति और 'पूना मरघम (सामाजिक पुन: एकीकरण के लिए पुनर्वास)' से प्रभावित हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सुंदरराज पट्टिलिंगम ने बताया कि 19 महिलाओं समेत इन नक्सलियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नियाद नेल्लनार योजना का उद्देश्य दूरदराज के गांवों में विकास कार्यों को सुविधाजनक बनाना है। पूना मरघम बस्तर रेंज पुलिस द्वारा शुरू की गई पुनर्वास पहल है। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वालों में से चार कट्टर कैडर डिविजनल कमेटी के सदस्य पंडी ध्रुव उर्फ ​​दिनेश (33), दुले मंडावी उर्फ ​​मुन्नी (26), छत्तीस पोयम (18) और पदनी ओयम (30) शामिल हैं। ये सभी पूर्वी बस्तर डिवीजन की सैन्य कंपनी नंबर 6 के सदस्य हैं। प्रत्येक पर 8 लाख रुपये का इनाम था।

उन्होंने कहा कि अन्य लोगों में लखमू उसेंडी (20), सुकमति नुरेटी (25), सकीला कश्यप (35), शंबत्ती शोरी (35), चैते उर्फ ​​रजिता (30) और बुधरा रवा (28) शामिल हैं। ये सभी रीजनल समिति के सदस्य थे, जिन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने कहा कि दिनेश, लखमू और सुकमत्री ने क्रमशः एक सेल्फ लोडिंग राइफल (एसएलआर), इंसास राइफल और एक .303 राइफल पुलिस को सौंप दी।

नारायणपुर में 28 माओवादी कार्यकर्ताओं का पुनर्वास इस बात का संकेत है कि हिंसक और जनविरोधी माओवादी विचारधारा का अंत निकट है। पट्टिलिंगम ने कहा कि लोग सरकार की पहल में विश्वास जता रहे हैं और शांति व सम्मान का मार्ग अपना रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले 50 दिनों में नारायणपुर सहित 7 जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में 512 से ज्यादा माओवादी कार्यकर्ता हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि इस सरेंडर के साथ ही इस साल अब तक जिले में कुल 287 माओवादी कार्यकर्ता हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी, केंद्रीय समिति सदस्य रामदार, दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य पप्पा राव, बरसे देवा और अन्य सहित शेष वरिष्ठ माओवादी कार्यकर्ताओं के पास हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पुलिस ने बताया कि पिछले 23 महीनों में छत्तीसगढ़ में शीर्ष कार्यकर्ताओं सहित लगभग 2200 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।