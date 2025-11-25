छत्तीसगढ़ में 19 महिलाओं समेत 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 22 पर 89 लाख का इनाम
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मंगलवार को 28 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें से 22 पर कुल 89 लाख रुपए का इनाम था। अधिकारियों ने बताया कि वे राज्य सरकार की 'नियाद नेल्लनार' (आपका अच्छा गांव) योजना, नई सरेंडर एवं पुनर्वास नीति और 'पूना मरघम (सामाजिक पुन: एकीकरण के लिए पुनर्वास)' से प्रभावित हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सुंदरराज पट्टिलिंगम ने बताया कि 19 महिलाओं समेत इन नक्सलियों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया।
नियाद नेल्लनार योजना का उद्देश्य दूरदराज के गांवों में विकास कार्यों को सुविधाजनक बनाना है। पूना मरघम बस्तर रेंज पुलिस द्वारा शुरू की गई पुनर्वास पहल है। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वालों में से चार कट्टर कैडर डिविजनल कमेटी के सदस्य पंडी ध्रुव उर्फ दिनेश (33), दुले मंडावी उर्फ मुन्नी (26), छत्तीस पोयम (18) और पदनी ओयम (30) शामिल हैं। ये सभी पूर्वी बस्तर डिवीजन की सैन्य कंपनी नंबर 6 के सदस्य हैं। प्रत्येक पर 8 लाख रुपये का इनाम था।
उन्होंने कहा कि अन्य लोगों में लखमू उसेंडी (20), सुकमति नुरेटी (25), सकीला कश्यप (35), शंबत्ती शोरी (35), चैते उर्फ रजिता (30) और बुधरा रवा (28) शामिल हैं। ये सभी रीजनल समिति के सदस्य थे, जिन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने कहा कि दिनेश, लखमू और सुकमत्री ने क्रमशः एक सेल्फ लोडिंग राइफल (एसएलआर), इंसास राइफल और एक .303 राइफल पुलिस को सौंप दी।
नारायणपुर में 28 माओवादी कार्यकर्ताओं का पुनर्वास इस बात का संकेत है कि हिंसक और जनविरोधी माओवादी विचारधारा का अंत निकट है। पट्टिलिंगम ने कहा कि लोग सरकार की पहल में विश्वास जता रहे हैं और शांति व सम्मान का मार्ग अपना रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले 50 दिनों में नारायणपुर सहित 7 जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में 512 से ज्यादा माओवादी कार्यकर्ता हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि इस सरेंडर के साथ ही इस साल अब तक जिले में कुल 287 माओवादी कार्यकर्ता हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी, केंद्रीय समिति सदस्य रामदार, दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य पप्पा राव, बरसे देवा और अन्य सहित शेष वरिष्ठ माओवादी कार्यकर्ताओं के पास हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पुलिस ने बताया कि पिछले 23 महीनों में छत्तीसगढ़ में शीर्ष कार्यकर्ताओं सहित लगभग 2200 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।
