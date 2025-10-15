छत्तीसगढ़ में 50 लाख के इनामी 27 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 10 महिलाएं भी शामिल

संक्षेप: इनमें पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन-01 के दो हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर बड़ा इनाम घोषित किया गया था। सरेंडर करने वालों पर कुल 50 लाख का इनाम था। इनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बुधवार को 27 सक्रिय माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन-01 के दो हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर बड़ा इनाम घोषित किया गया था। सरेंडर करने वालों पर कुल 50 लाख का इनाम था। इनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं।

10 महिलाएं, 17 पुरुष शामिल सूत्रों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले समूह पर कुल 50 लाख रुपये का इनाम था। इनमें एक माओवादी पर 10 लाख रुपये, तीन पर आठ-आठ लाख, एक पर तीन लाख, दो पर दो-दो लाख रुपये और नौ माओवादियों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम रखा गया था। आत्मसमर्पण करने वाले 27 माओवादियों में 10 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल हैं। इनमें सिटी विंग कमेटी मेंबर के एक सदस्य, 15 पार्टी सदस्य और 11 लोग अग्र संगठन से जुड़े थे।

इस बड़े आत्मसमर्पण के पीछे छत्तीसगढ़ शासन की "आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति", "नियद नेल्ला नार योजना" और अंदरूनी इलाकों में बढ़ते सुरक्षा कैंपों का दबदबा माना जा रहा है। इस सफलता में जिला बल, जिला सुरक्षा गार्ड, विशेष इंटेलिजेंस शाखा, स्पेशल टास्क फोर्स, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न वाहिनियों और कोबरा 203 बटालियन की अहम भूमिका रही।