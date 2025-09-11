26 Naxals arrested in Bijapur district of Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 26 नक्सली गिरफ्तार; छह पर घोषित था 13 लाख रुपए का इनाम, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 26 नक्सली गिरफ्तार; छह पर घोषित था 13 लाख रुपए का इनाम

पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक IED, 'कुकर बम', टिफिन बम, तार, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर मल्टीमीटर, बिजली के तार और एक बैटरी के अलावा मिट्टी खोदने के औजार और माओवादी बैनर, पोस्टर और पर्चे बरामद हुए हैं।

Sourabh Jain पीटीआई, बीजपुर, छत्तीसगढ़Thu, 11 Sep 2025 10:16 PM
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों के लिए गुरुवार का दिन एक साथ कई खुशखबरियां लेकर आया। एक तरफ जहां उसने प्रदेश के गरियाबंद जिले में हुई एक मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मारा गिराया, वहीं दूसरी तरफ बीजापुर जिले में 26 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता पाई। इस बारे में बताते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बीजापुर जिले में अलग-अलग स्थानों से कम से कम 26 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से छह पर 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

अधिकारी ने कहा कि आवापल्ली और उसूर से 8-8 नक्सली, तर्रेम से 4 और गंगालूर व भैरमगढ़ पुलिस स्टेशन की सीमाओं से 3-3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों में से मुन्ना पोटाम के सिर पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वह प्रतिबंधित माओवादी संगठन की बटालियन नंबर 1 के सदस्य के रूप में सक्रिय था। जबकि रामा काका दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ (DAKMS) का अध्यक्ष था और उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। जनताना सरकार का अध्यक्ष मणि मड़कम उर्फ ​​गोला मंडी को भी तर्रेम पुलिस स्टेशन की सीमा से गिरफ्तार किया गया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

अधिकारी ने बताया कि मिलिशिया सेक्शन कमांडर अर्जुन अटामी उर्फ ​​गुड्डी और पार्टी की महिला सदस्य पायको माडवी उर्फ ​​सोनी उर्फ ​​टोकड़ी को भैरमगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया। दोनों के सिर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जबकि आवापल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा से गिरफ्तार कृष्णा पोडियाम एक मिलिशिया सेक्शन कमांडर था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और इसकी विशिष्ट कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन (कोबरा) इकाइयों ने हिस्सा लिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक IED, 'कुकर बम', टिफिन बम, तार, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर मल्टीमीटर, बिजली के तार और एक बैटरी के अलावा मिट्टी खोदने के औजार और माओवादी बैनर, पोस्टर और पर्चे बरामद हुए हैं।

उधर गुरुवार को ही गरियाबंद में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। इस बारे में जानकारी देते हुए रायपुर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने बताया कि मैनपुर क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ) के कोबरा बटालियन, विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और ई-30 (जिला पुलिस की एक इकाई) को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था।

गृहमंत्री शाह की चेतावनी- समय रहते समर्पण कर दें वरना..

छत्तीसगढ़ में दस कुख्यात नक्सलियों की मौत को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि करार दिया है और साथ ही बचे हुए नक्सलियों को चेतावनी दी है कि वे जल्द आत्म समर्पण कर दें वरना उनका खात्मा निश्चित है। इस मुठभेड़ के बाद शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा, ‘नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर एक करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मारा गिराया है। समय रहते बचे-खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें। आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है।’

Chhattisgarh News

