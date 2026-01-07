Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़26 maoists surrender in sukma chhattisgarh bounty of 64 lakh
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी! 26 माओवादियों ने किया सरेंडर; 64 लाख का था इनाम
संक्षेप:
छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 13 पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम रखा गया था।
Jan 07, 2026 01:13 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सुकमा
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का एनकाउंटर लगातार जारी है। इस दौरान कई नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। सुकमा में कुल 26 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने सरेंडर किया है। इन 26 में से 13 माओवादियों पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।