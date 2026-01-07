Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी! 26 माओवादियों ने किया सरेंडर; 64 लाख का था इनाम

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी! 26 माओवादियों ने किया सरेंडर; 64 लाख का था इनाम

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 13 पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम रखा गया था।

Jan 07, 2026 01:13 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सुकमा
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का एनकाउंटर लगातार जारी है। इस दौरान कई नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। सुकमा में कुल 26 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने सरेंडर किया है। इन 26 में से 13 माओवादियों पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम था।

