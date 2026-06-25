Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धर्म परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ में बड़ा बवाल, 26 ईसाई परिवारों को घर छोड़ने के लिए किया मजबूर; क्या है पूरा विवाद

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, नारायणपुर
Follow us on Google News
share

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। यहां एक गांव के 26 ईसाई परिवारों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तनाव के बीच इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।

धर्म परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ में बड़ा बवाल, 26 ईसाई परिवारों को घर छोड़ने के लिए किया मजबूर; क्या है पूरा विवाद

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के एक गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। यहां धर्म परिवर्तन से जुड़े एक विवाद में 26 ईसाई परिवारों को गांव छोड़ने के लिए कहा गया है। इस अल्टीमेटम के बाद गांव में तनाव बढ़ गया और सूचना मिलने के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि, बातचीत के बाद मामले को शांत कर लिया गया है और 26 ईसाई परिवारों को गांव में उनके घरों पर लौटा दिया गया है।

क्या था मामला

मामला साल 2025 के दिसंबर महीने का है। यहां दो गुटों के बीच विवाद चल रहा था। 9 जून को दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई। झड़प के बाद विवाद और बढ़ गया। ईसाई परिवारों ने आरोप लगाया कि उनके धर्म के कारण उनका बहिष्कार किया जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जबकि आदिवासी परिवारों ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन के कारण उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं और सामुदायिक संस्थाओं पर असर पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में और आगे बढ़ा मॉनसून, 17 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

नारायणपुर के गांव में तनाव तब शुरू हुआ, जब गांव की एक बैठक में गांव के लोगों ने धार्मिक गतिविधियों और प्रार्थना करने का आरोप लगाया और ईसाई परिवारों को छोड़ने की मांग की। इस मामले पर बात करते हुए एसआई सुशील नायक ने बताया कि देर रात बातचीत के बाद समझौता हो गया। इस समझौते के बाद ईसाई परिवार गांव में रह सकते हैं, लेकिन बस्ती के भीतर कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकते। इसमें घर पर प्रार्थना या अंतिम संस्कार नहीं कर सकेंगे। गांव वालों ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है, उन्हें एक महीने के भीतर अपने मूल धर्म में वापस आ जाना चाहिए। पुलिस ने बताया कि गांव से अभी तक किसी तरह की हिंसा का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया है।

ये भी पढ़ें:झारखंड के इस शहर में बनेगा 6 मंजिला आधुनिक पुलिस कॉम्प्लेक्स, 17 करोड़ आएगी लागत
ये भी पढ़ें:मामूली दुकानदार बना साइको किलर! छत्तीसगढ़ में एक-एक कर 8 लोगों को मार डाला
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।