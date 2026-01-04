नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा 2025; बस्तर रेंज में 256 ढेर, 1500 से अधिक सरेंडर करने को मजबूर हुए
छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज में 2025 नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ों में 256 नक्सलियों को मार गिराया और 1500 से अधिक नक्सलियों को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को लाल आतंक से मु्क्त करने का डेडलाइन तय कर रखा है।
बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि 2025 इस क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आईजी सुंदरराज ने शनिवार को एएनआई को बताया कि 2025 में बस्तर डिविजन में विभिन्न मुठभेड़ों में 256 नक्सली मारे गए और 1500 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास का काम जारी है।
सरकारी नीतियों के तहत पुनर्वास
मीडिया से बात करते हुए आईजी ने कहा कि लगातार खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों और कई सुरक्षा एजेंसियों की समन्वित कार्रवाई से बस्तर मंडल में माओवादी नेटवर्क काफी कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वाले कैडरों को फिर से मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकारी नीतियों के तहत पुनर्वास किया जा रहा है।
भारी मात्रा में हथियार जब्त
उनका यह बयान बीजापुर और सुकमा जिलों में कई मुठभेड़ों के बाद सुरक्षा बलों द्वारा 14 नक्सलियों के शव बरामद किए जाने के बाद आया है। आईजी ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कई मुठभेड़ें हुईं। बीजापुर जिले से दो और सुकमा जिले से 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मुठभेड़ स्थलों से एके-47 और इंसास राइफलों सहित भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए।
शांति और स्थिरता के लिए मजबूत आधार तैयार
एक आधिकारिक बयान में 2025 को बस्तर रेंज के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया गया है, जिसमें माओवादी नेतृत्व के खिलाफ बड़ी सफलताओं, बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी और वरिष्ठ कैडरों के सरेंडर का उल्लेख किया गया है। बयान में कहा गया है कि इन घटनाक्रमों ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। सटीक और समय पर खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों और सुरक्षा बलों के बीच मजबूत समन्वय ने नक्सली गतिविधियों पर निर्णायक कंट्रोल स्थापित किया है।
दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचीं कल्याणकारी योजनाएं
बयान में कहा गया है कि सुरक्षा, शांति, न्याय और विकास के मोर्चों पर 2025 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। बस्तर में बेहतर सुरक्षा स्थिति का विकास और जन कल्याण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि सड़कों, संचार नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार में तेजी आई है। जिससे दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर वितरण संभव हुआ है।
