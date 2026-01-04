Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़256 Naxals killed over 1500 surrendered in 2025 as Bastar sees decisive Anti Maoist push
नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा 2025; बस्तर रेंज में 256 ढेर, 1500 से अधिक सरेंडर करने को मजबूर हुए

नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा 2025; बस्तर रेंज में 256 ढेर, 1500 से अधिक सरेंडर करने को मजबूर हुए

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज में 2025 नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ों में 256 नक्सलियों को मार गिराया और 1500 से अधिक नक्सलियों को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को लाल आतंक से मु्क्त करने का डेडलाइन तय कर रखा है।

Jan 04, 2026 01:07 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, जगदलपुर/बस्तर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज में 2025 नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ों में 256 नक्सलियों को मार गिराया और 1500 से अधिक नक्सलियों को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को लाल आतंक से मु्क्त करने का डेडलाइन तय कर रखा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि 2025 इस क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आईजी सुंदरराज ने शनिवार को एएनआई को बताया कि 2025 में बस्तर डिविजन में विभिन्न मुठभेड़ों में 256 नक्सली मारे गए और 1500 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास का काम जारी है।

सरकारी नीतियों के तहत पुनर्वास

मीडिया से बात करते हुए आईजी ने कहा कि लगातार खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों और कई सुरक्षा एजेंसियों की समन्वित कार्रवाई से बस्तर मंडल में माओवादी नेटवर्क काफी कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वाले कैडरों को फिर से मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकारी नीतियों के तहत पुनर्वास किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:नक्सल मुक्त हुआ बिहार, कम हो गए अपराध; डीजीपी का दावा- डकैती में सर्वाधिक कमी आई
ये भी पढ़ें:नक्सल मुक्त हुआ MP, सीएम मोहन यादव ने 2 नक्सलियों के सरेंडर के बाद किया ऐलान

भारी मात्रा में हथियार जब्त

उनका यह बयान बीजापुर और सुकमा जिलों में कई मुठभेड़ों के बाद सुरक्षा बलों द्वारा 14 नक्सलियों के शव बरामद किए जाने के बाद आया है। आईजी ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कई मुठभेड़ें हुईं। बीजापुर जिले से दो और सुकमा जिले से 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मुठभेड़ स्थलों से एके-47 और इंसास राइफलों सहित भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए।

शांति और स्थिरता के लिए मजबूत आधार तैयार

एक आधिकारिक बयान में 2025 को बस्तर रेंज के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया गया है, जिसमें माओवादी नेतृत्व के खिलाफ बड़ी सफलताओं, बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी और वरिष्ठ कैडरों के सरेंडर का उल्लेख किया गया है। बयान में कहा गया है कि इन घटनाक्रमों ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। सटीक और समय पर खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों और सुरक्षा बलों के बीच मजबूत समन्वय ने नक्सली गतिविधियों पर निर्णायक कंट्रोल स्थापित किया है।

naxal

दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचीं कल्याणकारी योजनाएं

बयान में कहा गया है कि सुरक्षा, शांति, न्याय और विकास के मोर्चों पर 2025 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। बस्तर में बेहतर सुरक्षा स्थिति का विकास और जन कल्याण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि सड़कों, संचार नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार में तेजी आई है। जिससे दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर वितरण संभव हुआ है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।