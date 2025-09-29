BJP सरकार आने के बाद 2500 गायों की मौत, 5 लाख गोवंश गायब; छत्तीसगढ़ कांग्रेस का तस्करी का आरोप

दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाते हुए दावा किया कि जब से राज्य में भाजपा सरकार आई है, तब से 2500 से अधिक गायों की मौत हुई है और 5 लाख से अधिक गोवंश गायब हो गए हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट और बस्तर के पूर्व सांसद दीपक बैज ने राज्य की भाजपा सरकार पर गोवंश की बढ़ती मौतों और गायब होने के मामलों पर जोरदार हमला बोला है। दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाते हुए दावा किया कि जब से राज्य में भाजपा सरकार आई है, तब से 2500 से अधिक गायों की मौत हुई है और 5 लाख से अधिक गोवंश गायब हो गए हैं।

2500 गायों की मौत, 5 लाख गायब दीपक बैज ने कहा- “भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता सिर्फ गो माता के नाम पर राजनीति करते हैं। सिर्फ गो माता के नाम पर राजनीतिक रोटी सेंकते हैं। जब से पौने दो साल से भाजपा की सरकार बनी है, तब से पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक गायों की मौत- भूख, एक्सीडेंट और जहरीला पदार्थ खाने से हुई हैं। और तो और पूरे प्रदेश में पांच लाख से अधिक गोवंश कम हुए हैं।”

एक्सीडेंट, भूख और जहर खाने से मौत दीपक बैज ने सवाल करते हुए कहा- “आखिर इतनी गायें गईं कहां हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है।” आगे कहा- “विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबरें छपी हैं, उसके अनुसार 850 से अधिक गायों की मौत सड़क एक्सीडेंट में हुई है। लगभग 1200 से अधिक गायों की मौत भूख से हुई है। 200 से अधिक गायों की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है।”

गर्भवती गाय का फट गया पेट ताजा आंकड़ों को पेश करते हुए कहा- “16 सितंबर को बिलासपुर- रतनपुर हाइवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने गायों के एक झुण्ड को कुचल दिया, जिसमें 19 गायों की मौत हो गई। उस घटना में एक गर्भवती गाय भी थी, जिसका पेट फट गया और गाय का बछड़ा बाहर आ गया। इस तरह की वीभत्स घटनाएं हो रही हैं। उसी 16 सितंबर को दुर्ग जिले में एक कंटेनर ने 8 गायों को कुचल दिया। अगस्त 2025 में तीन अलग-अलग घटनाओं में 90 गायों की मौत हुई है।”

सरकार की मिलीभगत से हो रही तस्करी इन घटनाओं को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने सरकार के खिलाफ गंभीर टिप्पणी भी की है। दीपक बैज ने आरोप लगाया- “सरकार बनने के बाद गांवों में 40 फीसदी तक गायें कम हुई हैं।” इसके पीछे की वजह पर बात करते हुए दावा किया कि सरकार की मिलीभगत से गायों की तस्करी की जा रही है। लगभग 40 गायों के कम होने की बात को आंकड़ों में बताते हुए कहा- “लगभग 5 लाख गायें इस सरकार में कम हुई हैं।”