छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 14 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 'छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव' समेत विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने शनिवार सुबह रायपुर पहुंचे।

Sat, 1 Nov 2025 01:26 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 'छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव' समेत विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने शनिवार सुबह रायपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री इस दौरान सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह लगभग साढ़े नौ बजे वायु सेना के विशेष विमान से रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचे और वहां से नवा रायपुर में स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल के लिए रवाना हो गए। विमानतल से अस्पताल के मार्ग पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सैकड़ों लोग मौजूद थे जिनका प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान रास्ते में बने मंचों पर कलाकारों ने पारंपरिक नृत्यों से भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री ने इसके बाद ब्रह्माकुमारी के 'शांति शिखर' का उद्घाटन किया, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है प्रधानमंत्री इसके बाद लगभग नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया और त्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया।

यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है। इस अवसर पर वह उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे।

यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई-बुक "आदि शौर्य" की शुरुआत करेंगे और स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

