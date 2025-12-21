छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें रद, जानिए डेट; किस रूट के यात्री होंगे परेशान?

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में 21 मेमू पैसेंजर रेलगाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। इन 21 गाड़ियों में दो अलग-अलग मंडल की गाड़ियां शामिल हैं। जानिए इससे किस रूट के यात्रियों को दिक्कत होगी?

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे जोन में 21 मेमू पैसेंजर रेलगाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। इन 21 गाड़ियों में रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 गाड़ियों को रद्द किया गया है। रद्द होने वाली प्रमुख गाड़ियों में रायपुर-डोंगरगढ़, गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी), बालाघाट इतवारी और डोंगरगढ़-रायपुर मेमू जैसी ट्रेने शामिल हैं। इन ट्रेनों के रद्द होने से रायपुर-डोंगरगढ़, गोंदिया-इतवारी और बालाघाट रूट के यात्री परेशान होंगे। जानिए किस तारिख के बीच में ट्रेनों के रद्द होने की बात कही गई है।

जानकारी के मुताबिक, 26 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में इन 21 ट्रेनों को बिलासपुर रेलवे जोन में कैंसिल किया गया है। इस दौरान नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ सेक्शन में काम चलेगा। इन रद्द हुई ट्रेनों के अलावा 2 मेमू ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही आंशिक रूप से समाप्त कर दी जाएंगी। इस तरह से एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में मेमू ट्रेनों के रद्द होने की खबर से यात्रियों में चिंता की लहर दौड़ गई है।