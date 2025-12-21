Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़21 trains passing through Chhattisgarh have been cancelled; know the dates and routes
छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें रद, जानिए डेट; किस रूट के यात्री होंगे परेशान?

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें रद, जानिए डेट; किस रूट के यात्री होंगे परेशान?

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ में 21 मेमू पैसेंजर रेलगाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। इन 21 गाड़ियों में दो अलग-अलग मंडल की गाड़ियां शामिल हैं। जानिए इससे किस रूट के यात्रियों को दिक्कत होगी?

Dec 21, 2025 05:39 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे जोन में 21 मेमू पैसेंजर रेलगाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। इन 21 गाड़ियों में रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 गाड़ियों को रद्द किया गया है। रद्द होने वाली प्रमुख गाड़ियों में रायपुर-डोंगरगढ़, गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी), बालाघाट इतवारी और डोंगरगढ़-रायपुर मेमू जैसी ट्रेने शामिल हैं। इन ट्रेनों के रद्द होने से रायपुर-डोंगरगढ़, गोंदिया-इतवारी और बालाघाट रूट के यात्री परेशान होंगे। जानिए किस तारिख के बीच में ट्रेनों के रद्द होने की बात कही गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक, 26 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में इन 21 ट्रेनों को बिलासपुर रेलवे जोन में कैंसिल किया गया है। इस दौरान नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ सेक्शन में काम चलेगा। इन रद्द हुई ट्रेनों के अलावा 2 मेमू ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही आंशिक रूप से समाप्त कर दी जाएंगी। इस तरह से एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में मेमू ट्रेनों के रद्द होने की खबर से यात्रियों में चिंता की लहर दौड़ गई है।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि यह काम परिचालन क्षमता को बढ़ाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक डोंगरगढ़ लाइन को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को रेलवे की तरफ से सलाह दी गई है कि एक बार यात्रा करने से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से ट्रेनों के आवागमन को देख लें, ताकि स्टेशन पहुंचने पर या प्लान बनाने के बाद किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Chhattisgarh News Railway

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।