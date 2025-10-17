Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़200 naxalites will surrender in front of cm vishnudeo sai in chhattisgarh
छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी कामयाबी, आज फिर सरेंडर करेंगे 200 नक्सली; तैयारी पूरी

छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी कामयाबी, आज फिर सरेंडर करेंगे 200 नक्सली; तैयारी पूरी

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़े नक्सल सरेंडर में से एक होने जा रहा है। बस्तर में 200 नक्सलियों के सरेंडर की तैयारियां चल रही हैं। शुक्रवार को कई बड़े नक्सली नेता भी सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सरेंडर करेंगे। तैयारियां पूरी हो गई हैं।

Fri, 17 Oct 2025 10:18 AMMohammad Azam एएनआई, रायपुर
छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़े नक्सल सरेंडर में से एक होने जा रहा है। बस्तर में 200 नक्सलियों के सरेंडर की तैयारियां चल रही हैं। शुक्रवार को कई बड़े नक्सली नेता भी सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सरेंडर करेंगे। इसके साथ वो अपना हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले चुके हैं। साय ने कहा कि अब लोगों का भरोसा सरकार में बढ़ रहा है और बंदूक की आवाज फीकी पड़ रही है।

इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि पिछले दो दिनों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 258 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। शाह ने कहा कि यह सरेंडर बताता है कि देश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक दिन है। शाह ने कहा कि अब यह खतरा खत्म हो रहा है।

इस मामले पर बात करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शानदार लीडरशिप में भारत अब नक्सलवाद के हमेशा के लिए खत्म करने के कगार पर पहुंच गया है। साय ने कहा कि उत्तरी बस्तर और अबूझमाड़ को नक्सवलवाद से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। जो छत्तीसगढ़ की विकास और शांति की यात्रा में एक अहम मोड़ है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब हिंसा की जमीन नहीं, बल्कि उम्मीद की जमीन है।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव ने कहा कि 258 नक्सलियों के सरेंडर एक मजबूत मैसेज है। उन्होंने कहा कि सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और सरकार पर भरोसे की ताकत के आगे बंदूक की ताकत फीकी पड़ रही है। साय ने बताया कि पिछले 22 महीनों में 477 नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। इस दौरान 2110 ने सरेंडर भी किया है। साय ने बताया कि पिछले 22 महीनों में 1785 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

Chhattisgarh News

