Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़2 year boy lost his parents and grandmother in Chhattisgarh accident, this is how he was identified
छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसे में 2 साल के बच्चे ने मां-बाप व नानी को खोया,वॉट्सअप मैसेज ने कराई परिजनों की पहचान

छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसे में 2 साल के बच्चे ने मां-बाप व नानी को खोया,वॉट्सअप मैसेज ने कराई परिजनों की पहचान

संक्षेप: परिचितों ने बताया कि वह बेहद कम समय के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन परिवार ने उसकी तबीयत का हवाला देते हुए साथ चलने के लिए उस पर दबाव डाला। एक दोस्त ने कहा कि इसी वजह से उसकी पत्नी और सास उसके साथ गई थीं।

Wed, 5 Nov 2025 09:41 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे स्टेशन के करीब मंगलवार को हुए रेल हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। इस दुर्घटना में दो साल के एक बच्चे की जान चमत्कारिक ढंग से बच गई, जबकि इसी हादसे में उसने अपने माता-पिता और नानी को खो दिया। बच्चे को जब घायल अवस्था में ट्रेन के मलबे से बाहर निकाला गया तो सबसे बड़ी समस्या उसकी पहचान व परिजनों का पता लगाने को लेकर आई। जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने बच्चे के परिजनों का पता लगाने व उसकी जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए तरकीब निकालते हुए वॉट्सएप का सहारा लिया। इसके लिए अधिकारियों ने उसकी तस्वीर स्थानीय वॉट्सअप ग्रुपों में वायरल कर दी, जिसका नतीजा भी मिला और कुछ ही समय बाद बच्चे के परिजनों ने दिए गए नंबरों पर संपर्क करते हुए बच्चे को पहचानने की बात कही।

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार दो साल के इस बच्चे का नाम ऋषि यादव है, जो कि देवरीखुर्द के रहने वाले अपने पिता अर्जुन यादव (30) , मां शीला यादव (25) और नानी के साथ बिलासपुर-टाटानगर मेमू ट्रेन से जांजगीर-चांपा जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में यह ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। परिवार के सभी सदस्य ऋषि के पिता अर्जुन का इलाज कराने के लिए जा रहे थे।

यात्रा के दौरान यह परिवार ट्रेन के पहले ही डिब्बे में सवार होकर सफर कर रहा था, और जैसे ही दुर्घटना हुई, टक्कर का सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी डिब्बे में सवार लोगों को झेलना पड़ा। इस हादसे में बच्चे के पिता अर्जुन यादव, मां शीला यादव और नानी की तो मौत हो गई, जबकि ऋषि मलबे में जीवित लेकर घायल अवस्था में मिला, जिसके बाद उसे बाहर निकाल लिया गया।

बच्चे की पहचान होने के बाद इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक अर्जुन के एक दोस्त सोनू ने मीडिया को बताया कि ऋषि के मिलने के बाद अधिकारी उसकी पहचान नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने कई वॉट्सएप ग्रुपों में उसकी फोटो डालकर उसके बारे में जानकारी होने पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करने को कहा। इसी दौरान बच्चे की चाची ने उसे पहचान लिया। सोनू ने बताया कि उसने भी जब एक ग्रुप में बच्चे की फोटो देखी तो उसके परिवार को सूचित कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्जुन ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था और परिवार वालों के दबाव में डॉक्टर को दिखाने के लिए पड़ोसी जांजगीर-चांपा जिले में जा रहा था। परिचितों ने बताया कि वह बेहद कम समय के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन परिवार ने उसकी तबीयत का हवाला देते हुए साथ चलने के लिए उस पर दबाव डाला। एक दोस्त ने कहा कि इसी वजह से उसकी पत्नी और सास उसके साथ गई थीं।

हादसे से दुखी अर्जुन के भाई अजय ने रोते हुए बताया कि, 'मेरे भतीजे ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। मेरी मां बीमार हैं, और मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचकर उन्हें इस हादसे के बारे में नहीं बताया है।'

छह महिलाओं समेत 11 की मौत

हादसे को लेकर रेल अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना मंगलवार शाम लगभग चार बजे हुई, जब ‘मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट’ (MEMU) यात्री ट्रेन कोरबा जिले के गेवरा से पड़ोसी जिले बिलासपुर जा रही थी। अधिकारियों ने कहा, ‘दुर्घटना में छह महिलाओं सहित 11 लोगों की मौत हुई है तथा 20 अन्य घायल हो गए हैं।’

रेलवे ने की मुआवजे की घोषणा

बता दें कि भारतीय रेलवे ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
