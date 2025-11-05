छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसे में 2 साल के बच्चे ने मां-बाप व नानी को खोया,वॉट्सअप मैसेज ने कराई परिजनों की पहचान

संक्षेप: परिचितों ने बताया कि वह बेहद कम समय के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन परिवार ने उसकी तबीयत का हवाला देते हुए साथ चलने के लिए उस पर दबाव डाला। एक दोस्त ने कहा कि इसी वजह से उसकी पत्नी और सास उसके साथ गई थीं।

छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे स्टेशन के करीब मंगलवार को हुए रेल हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। इस दुर्घटना में दो साल के एक बच्चे की जान चमत्कारिक ढंग से बच गई, जबकि इसी हादसे में उसने अपने माता-पिता और नानी को खो दिया। बच्चे को जब घायल अवस्था में ट्रेन के मलबे से बाहर निकाला गया तो सबसे बड़ी समस्या उसकी पहचान व परिजनों का पता लगाने को लेकर आई। जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने बच्चे के परिजनों का पता लगाने व उसकी जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए तरकीब निकालते हुए वॉट्सएप का सहारा लिया। इसके लिए अधिकारियों ने उसकी तस्वीर स्थानीय वॉट्सअप ग्रुपों में वायरल कर दी, जिसका नतीजा भी मिला और कुछ ही समय बाद बच्चे के परिजनों ने दिए गए नंबरों पर संपर्क करते हुए बच्चे को पहचानने की बात कही।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार दो साल के इस बच्चे का नाम ऋषि यादव है, जो कि देवरीखुर्द के रहने वाले अपने पिता अर्जुन यादव (30) , मां शीला यादव (25) और नानी के साथ बिलासपुर-टाटानगर मेमू ट्रेन से जांजगीर-चांपा जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में यह ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। परिवार के सभी सदस्य ऋषि के पिता अर्जुन का इलाज कराने के लिए जा रहे थे।

यात्रा के दौरान यह परिवार ट्रेन के पहले ही डिब्बे में सवार होकर सफर कर रहा था, और जैसे ही दुर्घटना हुई, टक्कर का सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी डिब्बे में सवार लोगों को झेलना पड़ा। इस हादसे में बच्चे के पिता अर्जुन यादव, मां शीला यादव और नानी की तो मौत हो गई, जबकि ऋषि मलबे में जीवित लेकर घायल अवस्था में मिला, जिसके बाद उसे बाहर निकाल लिया गया।

बच्चे की पहचान होने के बाद इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक अर्जुन के एक दोस्त सोनू ने मीडिया को बताया कि ऋषि के मिलने के बाद अधिकारी उसकी पहचान नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने कई वॉट्सएप ग्रुपों में उसकी फोटो डालकर उसके बारे में जानकारी होने पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करने को कहा। इसी दौरान बच्चे की चाची ने उसे पहचान लिया। सोनू ने बताया कि उसने भी जब एक ग्रुप में बच्चे की फोटो देखी तो उसके परिवार को सूचित कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्जुन ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था और परिवार वालों के दबाव में डॉक्टर को दिखाने के लिए पड़ोसी जांजगीर-चांपा जिले में जा रहा था। परिचितों ने बताया कि वह बेहद कम समय के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन परिवार ने उसकी तबीयत का हवाला देते हुए साथ चलने के लिए उस पर दबाव डाला। एक दोस्त ने कहा कि इसी वजह से उसकी पत्नी और सास उसके साथ गई थीं।

हादसे से दुखी अर्जुन के भाई अजय ने रोते हुए बताया कि, 'मेरे भतीजे ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। मेरी मां बीमार हैं, और मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचकर उन्हें इस हादसे के बारे में नहीं बताया है।'

छह महिलाओं समेत 11 की मौत हादसे को लेकर रेल अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना मंगलवार शाम लगभग चार बजे हुई, जब ‘मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट’ (MEMU) यात्री ट्रेन कोरबा जिले के गेवरा से पड़ोसी जिले बिलासपुर जा रही थी। अधिकारियों ने कहा, ‘दुर्घटना में छह महिलाओं सहित 11 लोगों की मौत हुई है तथा 20 अन्य घायल हो गए हैं।’