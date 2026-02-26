Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर! जवानों ने मार गिराए 2 नक्सली

Feb 26, 2026 11:12 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर
छत्तीसगढ़ के जंगलों में जवानों की बंदूकें लगातार गरज रही हैं। गुरुवार सुबह बीजापुर के जंगलों में जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है। पिछले दो महीनों में जवानों ने कुल 25 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने एनकाउंटर में दो नक्सलियों को मार गिराया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर जिले के इन्द्रावती नदी क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षाबलों के संयुक्त दल को नक्सल रोधी अभियान पर रवाना किया गया था। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान गुरुवार सुबह इन्द्रावती नदी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड हुई।

बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र यादव ने बताया कि मुठभेड के बाद खोजबीन के दौरान मुठभेड़ स्थल से दो वर्दीधारी माओवादियों के शव और एसएलआर राइफल, इंसास राइफल तथा 12 बोर की राइफल समेत हथियार, विस्फोटक एवं अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई।

इस साल 25 माओवादी मारे गए

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम ने कहा कि क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। विस्तृत रिपोर्ट बाद में जारी की जाएगी। इस कार्रवाई के साथ, इस साल अब तक राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ में कम से कम 25 माओवादी मारे जा चुके हैं। गत तीन जनवरी को, बस्तर इलाके में दो मुठभेड़ में 14 माओवादी मारे गए थे।

पिछले साल 285 मारे गए

पिछले साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कुल 285 माओवादी मारे गए थे। केंद्र सरकार ने माओवाद को खत्म करने के लिए इस साल 31 मार्च तक की समयसीमा तय की है।

Chhattisgarh News

