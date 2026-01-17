Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़2 naxalites killed in bijapur firing underway
सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी! बीजापुर में मारे गए 2 नक्सली; गोलीबारी जारी

सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी! बीजापुर में मारे गए 2 नक्सली; गोलीबारी जारी

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। शनिवार को जवानों ने बीजापुर में दो नक्सलियों को मार गिराया है। जवान सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी भी गोलीबारी चल रही है

Jan 17, 2026 11:50 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। इस मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिले के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के पहाड़ी जंगलों में तड़के मुठभेड़ शुरू हो गई, जहां सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। उन्होंने बताया कि अभी तक घटनास्थल से दो नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए हैं।

मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है। तीन जनवरी को बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में दो मुठभेड़ों में 14 नक्सली मारे गए थे। पिछले साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 285 नक्सली मारे गए थे। केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की है।

Chhattisgarh News

