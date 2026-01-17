सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी! बीजापुर में मारे गए 2 नक्सली; गोलीबारी जारी
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। शनिवार को जवानों ने बीजापुर में दो नक्सलियों को मार गिराया है। जवान सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी भी गोलीबारी चल रही है
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। इस मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिले के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के पहाड़ी जंगलों में तड़के मुठभेड़ शुरू हो गई, जहां सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। उन्होंने बताया कि अभी तक घटनास्थल से दो नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए हैं।
मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है। तीन जनवरी को बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में दो मुठभेड़ों में 14 नक्सली मारे गए थे। पिछले साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 285 नक्सली मारे गए थे। केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की है।
