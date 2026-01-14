Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़2 charred to death as car catches fire after falling off bridge in Korba district
छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा, पुल से नीचे गिरते ही कार में लगी आग; 2 लोगों की जलकर मौत

छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा, पुल से नीचे गिरते ही कार में लगी आग; 2 लोगों की जलकर मौत

संक्षेप:

मृतकों की पहचान बिलासपुर जिले के रहने वाले गोपाल चंद्र डे (42) और अरुण सेन (36) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा बुधवार सुबह करीब 4 बजे कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव के पास हुआ।

Jan 14, 2026 10:25 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, कोरबा
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब एक कार पुल से नीचे गिर गई और उसमें आग लग गई। पुलिस के मुताबिक, हादसे में दोनों कार सवार मौके पर ही जिंदा जल गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मृतकों की पहचान बिलासपुर जिले के रहने वाले गोपाल चंद्र डे (42) और अरुण सेन (36) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा बुधवार सुबह करीब 4 बजे कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव के पास हुआ।

पुल से नीचे गिरते ही गाड़ी में लगी आग

जानकारी के अनुसार, दोनों व्यक्ति कार से बलरामपुर जिले के विश्रामपुर में आयोजित ‘तातापानी महोत्सव’ में शामिल होने जा रहे थे। कार चला रहे व्यक्ति ने पुल पर वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते कार पुल से नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही कार में आग लग गई और कुछ ही देर में वह पूरी तरह जलने लगी।

ये भी पढ़ें:हजारीबाग में बम विस्फोट से मचा हड़कंप, 3 की मौत; जमीन में दबा बारूद कैसे फटा?
ये भी पढ़ें:दिग्विजय सिंह तीसरी बार नहीं जा रहे राज्यसभा, मोहभंग या कांग्रेस का कोई प्लान?

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग को भी सूचित किया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाया और दोनों शवों को बाहर निकाला। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

तेज रफ्तार या लापरवाही, हादसा की ये वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही के कारण हादसा हुआ हो सकता है, हालांकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय कार की गति कितनी थी और पुल पर किसी तरह की तकनीकी खामी तो नहीं थी।

पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Chhattisgarh News Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।