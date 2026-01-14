छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा, पुल से नीचे गिरते ही कार में लगी आग; 2 लोगों की जलकर मौत

संक्षेप: मृतकों की पहचान बिलासपुर जिले के रहने वाले गोपाल चंद्र डे (42) और अरुण सेन (36) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा बुधवार सुबह करीब 4 बजे कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव के पास हुआ।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब एक कार पुल से नीचे गिर गई और उसमें आग लग गई। पुलिस के मुताबिक, हादसे में दोनों कार सवार मौके पर ही जिंदा जल गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मृतकों की पहचान बिलासपुर जिले के रहने वाले गोपाल चंद्र डे (42) और अरुण सेन (36) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा बुधवार सुबह करीब 4 बजे कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव के पास हुआ।

पुल से नीचे गिरते ही गाड़ी में लगी आग जानकारी के अनुसार, दोनों व्यक्ति कार से बलरामपुर जिले के विश्रामपुर में आयोजित ‘तातापानी महोत्सव’ में शामिल होने जा रहे थे। कार चला रहे व्यक्ति ने पुल पर वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते कार पुल से नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही कार में आग लग गई और कुछ ही देर में वह पूरी तरह जलने लगी।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग को भी सूचित किया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाया और दोनों शवों को बाहर निकाला। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

तेज रफ्तार या लापरवाही, हादसा की ये वजह प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही के कारण हादसा हुआ हो सकता है, हालांकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय कार की गति कितनी थी और पुल पर किसी तरह की तकनीकी खामी तो नहीं थी।