छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 16 प्रेशर बम, 784 जिलेटिन छड़ें बरामद

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी संख्या में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया है। यहां 16 प्रेशर बम और 784 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी संख्या में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के मद्देड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंदेपारा-नीलमड़गु गांव के करीब सुरक्षाबलों ने बड़ी संख्या में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को मद्देड़ थाना क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड (DRG), जिला बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था।

सुरक्षाबलों का दल जब बंदेपारा-नीलमड़गु के जंगल में था तब वहां से बीयर बॉटल में लगाये गए 16 प्रेशर बम बरामद किए गए। बरामद किए गए सभी बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों के जवानों के इस दौरान नीलमड़गु से बंदेपारा के मध्य जंगल में अलग-अलग स्थानों पर माओवादियों द्वारा जमीन के भीतर गड्ढा खोदकर छिपाकर रखे गये भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया। विस्फोटक और सामानों को स्टील के कंटेनर और प्लास्टिक की बाल्टी में रखा गया था।