Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़16 ressure bomb and 784 gellating rods siezed by security forces in bijapur chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 16 प्रेशर बम, 784 जिलेटिन छड़ें बरामद

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 16 प्रेशर बम, 784 जिलेटिन छड़ें बरामद

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी संख्या में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया है। यहां 16 प्रेशर बम और 784 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं।

Jan 25, 2026 11:42 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी संख्या में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के मद्देड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंदेपारा-नीलमड़गु गांव के करीब सुरक्षाबलों ने बड़ी संख्या में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को मद्देड़ थाना क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड (DRG), जिला बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुरक्षाबलों का दल जब बंदेपारा-नीलमड़गु के जंगल में था तब वहां से बीयर बॉटल में लगाये गए 16 प्रेशर बम बरामद किए गए। बरामद किए गए सभी बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों के जवानों के इस दौरान नीलमड़गु से बंदेपारा के मध्य जंगल में अलग-अलग स्थानों पर माओवादियों द्वारा जमीन के भीतर गड्ढा खोदकर छिपाकर रखे गये भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया। विस्फोटक और सामानों को स्टील के कंटेनर और प्लास्टिक की बाल्टी में रखा गया था।

सुरक्षाबलों ने जंगल से जिलेटीन की 784 छड़ें, तीन बंडल कार्डेक्स वायर, 350 मीटर काली वर्दी का कपड़ा, एक किलोग्राम गन पावडर, चार वॉकी-टॉकी चार्जर और अन्य सामान बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है तथा माओवादी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।