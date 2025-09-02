छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 16 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया, IED और विस्फोटक सामग्री भी बरामद
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बल ने जिले के अलग-अलग हिस्सों से 16 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास आईईडी, विस्फोटक और प्रचार सामग्री बरामद हुई है। ये गिरफ्तारी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों ने मिलकर की है।
सुरक्षा बलों ने इन माओवादियों को जिले के थाना बासागुड़ा, गंगालूर और जांगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से आईईडी, कुकर बम, टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, मल्टीमीटर, बिजली के तार, जमीन खोदने के औजार और माओवादी प्रचार सामग्री बरामद की गई है।
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पुलिस पर हमला करने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अदालती आदेश के बाद सभी माओवादियों को जेल भेजा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान नीचे दी गई है।
नड़गु वेको (मिलिशिया सदस्य), बोटी माड़वी (डीएकेएमएस सदस्य), बोड़ा वेको (भूमकाल मिलिशिया सदस्य), पाकलू फरसा (डीएकेएमएस सदस्य), बामन कवासी (जनसंपर्क सदस्य), मुन्ना कुहरामी (डीएकेएमएस सदस्य), मुन्ना वेको (भूमकाल मिलिशिया सदस्य), बुधरू ऊर्फ बधरू बारसा (मिलिशिया सदस्य), भीमा बारसे (मिलिशिया सदस्य)
माड़वी पाला (मिलिशिया सदस्य), जोगा माड़वी (भूमकाल मिलिशिया सदस्य), कलमू मनकी (मिलिशिया सदस्य), बुधरी बारसे (मिलिशिया सदस्य) तथा कलमू फूलो (मिलिशिया सदस्य) शामिल हैं। इसके अलावा थाना बासागुड़ा से नंदा कुंजाम (मारूड़बाका आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य) तथा भीमा मड़कम (पोलमपल्ली आरपीसी आर्थिक शाखा सदस्य) को गिरफ्तार किया है।
