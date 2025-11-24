Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़15 Naxalites surrender in Sukma, Chhattisgarh; 9 carried a bounty of Rs 48 lakh.
छत्तीसगढ़ के सुकमा में 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 9 पर था 48 लाख रुपये का इनाम

छत्तीसगढ़ के सुकमा में 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 9 पर था 48 लाख रुपये का इनाम

संक्षेप:

सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि 5 महिलाओं और PLGA (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) के सदस्यों समेत इन नक्सलियों ने पुलिस और CRPF के सीनियर अफसरों के सामने सरेंडर कर दिया है।

Mon, 24 Nov 2025 07:27 PMRatan Gupta सुकमा, पीटीआई
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 15 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। इनमें से 9 पर कुल 48 लाख रुपये का इनाम था। सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि 5 महिलाओं और PLGA (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) के सदस्यों समेत इन नक्सलियों ने पुलिस और CRPF के सीनियर अफसरों के सामने सरेंडर कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारी के मुताबिक, सरेंडर करने वाले कैडर ने कहा कि वे राज्य सरकार की 'नियाद नेल्लनार' (आपका अच्छा गांव) नई सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, "पूना मरघम (सोशल रीइंटीग्रेशन के लिए रिहैबिलिटेशन)" से बहुत प्रभावित हुए थे। इन स्कीमों का मकसद दूर-दराज के गांवों में डेवलपमेंट के कामों को आसान बनाना है। ये लोग इन स्कीमों से बहुत प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने हथियारबंद आंदोलन का रास्ता छोड़ने का फैसला किया।

9 नक्सलियों पर था 48 लाख का इनाम

पूना मरघम बस्तर रेंज पुलिस द्वारा शुरू की गई एक रिहैबिलिटेशन पहल है। PLGA बटालियन नंबर 1 के चार हार्डकोर कैडर शामिल हैं। इनमें से हर एक के ऊपर आठ लाख का इनाम है। इनमें माडवी सन्ना (28), उसकी पत्नी सोडी हिडमे (25), सूर्यम उर्फ ​​रव्वा सोमा (30) और उसकी पत्नी मीना उर्फ ​​माडवी भीमे (28) शामिल हैं। दूसरों में, दो एरिया कमेटी मेंबर के तौर पर एक्टिव थे और हर एक पर 5 लाख रुपये का इनाम था। एक माओवादी पर 3 लाख रुपये का इनाम था, जबकि दो और पर 2 लाख रुपये और 1 लाख रुपये का इनाम था।

पुलिस ने कहा कि सरेंडर करने वाले कैडरों को 50,000 रुपये की मदद दी गई और सरकार की पॉलिसी के मुताबिक उनका पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 23 महीनों में छत्तीसगढ़ में टॉप कैडरों समेत 2,150 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।